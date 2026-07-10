A NOS responde em linguagem clara às declarações polêmicas de Pierre van Hooijdonk

A NOS reagiu publicamente a algumas declarações de Pierre van Hooijdonk. O analista afirmou que, em sua opinião, Sarina Wiegman definitivamente não é uma candidata adequada para o cargo de treinadora da seleção. Isso causou bastante polêmica.

“Ela não tem experiência no mais alto nível do futebol masculino. Ouço todo mundo se contorcendo de todas as maneiras possíveis quando se trata de Wiegman: ‘uma mulher pode ser treinadora da seleção?’, disse o ex-atacante à NOS. “Para mim, essa contorção não existe. Para mim, a resposta é não.”

“Hoje em dia, lidamos com muitos rapazes de diferentes origens. Entre eles, há muitos jogadores que vêm de uma cultura em que a mulher não está no mesmo nível que o homem”, foi outro argumento apresentado.

As palavras de Van Hooijdonk geraram muita discussão. A NOS, no entanto, apoia totalmente o ex-jogador da seleção. Segundo a emissora estatal, é “bom que se ouçam diferentes pontos de vista”, informou ao NU.nl.

“Pierre está na mesa como analista e, nesse papel, expressa sua própria opinião. Ele apresentou sua visão sobre o que, segundo ele, é uma opinião amplamente compartilhada no mundo do futebol”, afirmou a NOS em sua reação.

Após uma Copa do Mundo decepcionante, a KNVB precisa buscar um novo técnico da seleção. Ronald Koeman, que comandou a Seleção Holandesa durante a fase final do torneio, anunciou que deixaria o cargo.

Vários nomes já circulavam nos bastidores. Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz e Michael Reiziger, por exemplo, já foram citados com frequência. A federação ainda não entrou em contato concreto com nenhum dos candidatos.