A Noruega ironiza o boato sobre o vírus antes do confronto contra a Inglaterra

O médico da seleção norueguesa ironizou as notícias de que a equipe estaria sofrendo de um vírus intestinal antes da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra, na madrugada do próximo domingo.
A seleção da Noruega se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo após eliminar o Brasil com uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final.
Em declarações antes da partida contra a Inglaterra, o técnico da seleção norueguesa, Ståle Solbakken, expressou suas preocupações com a saúde de sua equipe devido às muitas viagens necessárias ao longo da Copa do Mundo.
Solbakken disse: “Tivemos apenas o Jørgen (Strand Larsen) que ficou com febre, mas depois houve alguns casos isolados de tosse e chiado no peito espalhados por todo o lugar”.
E acrescentou: “Tem ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. São 50 pessoas (na delegação norueguesa), então seria estranho se nada acontecesse”.
No entanto, o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, insiste que as notícias que falam da presença de um vírus na equipe são exageradas.
Sand disse ao jornal norueguês “Nettavisningen”: “Todos os jogadores estão bem de saúde agora”.
E acrescentou, segundo o jornal inglês “Metro”: “Não houve grande alvoroço, considerando que ficamos próximos uns dos outros por cerca de seis semanas”.
Quando questionado sobre as manchetes da mídia inglesa a respeito da propagação de um “vírus” entre os jogadores da seleção norueguesa, Sand respondeu: “É ótimo que eles acreditem nisso. Estamos controlando a situação”.
Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Inglaterra e Noruega enfrentará, nas semifinais da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Argentina e Suíça.