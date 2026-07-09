A Noruega fica chocada com as condições e deixa o hotel após apenas uma noite

Problemas para a Noruega na reta final para o confronto das quartas de final contra a Inglaterra na Copa do Mundo. Erling Haaland e seus companheiros deixaram o hotel em Fort Lauderdale após apenas uma noite devido à falta de higiene e ao barulho excessivo.

Além disso, havia obras em andamento perto de uma via movimentada, próxima ao hotel cinco estrelas nos arredores de Miami. Motivo suficiente para a seleção norueguesa procurar rapidamente outro local.

O gerente da equipe, Truls Daehli, comentou na mídia norueguesa sobre a mudança repentina. “Havia muitas coisas dentro e ao redor da acomodação que gostaríamos que fossem diferentes. Por isso, achamos necessário tomar uma atitude.”

“Estamos diante do jogo mais importante da nossa história. Boa saúde e bom humor são, portanto, de importância crucial”, referiu-se o chefe da equipe ao confronto decisivo de sábado contra a Inglaterra nas quartas de final.

A sala de reuniões alugada no primeiro hotel acabou não estando disponível. A FIFA resolveu a questão imediatamente, para satisfação da seleção norueguesa. “Nosso pedido foi recebido com muita compreensão pela FIFA. A mudança para o outro hotel foi um pouco caótica, mas agora só vejo rostos felizes.”

Segundo informações, os custos adicionais com o hotel mais caro serão arcados pela FIFA.

O técnico da seleção, Stale Solbakken, se pronunciou sobre os relatos de vários casos de doença na delegação norueguesa. “Apenas o terapeuta manual Thomas Ødegaard foi afetado. Essa história foi muito exagerada. Temos fisioterapeutas suficientes na equipe para lidar com isso.”