A parceria entre a Nike e a Palace Skateboards é uma das maiores reviravoltas da história do streetwear. Durante uma década, as linhas estavam bem definidas: a Nike fazia parceria com a Supreme, e a Palace estava estritamente ligada à adidas.

Romper esse contrato de longa data com a adidas deu início a uma parceria poderosa de várias temporadas com a Swoosh, combinando a tradição esportiva da Nike com a cultura do skate britânica característica da Palace e seu humor irreverente.

Nike x Palace

O lançamento mais recente é uma coleção cápsula oficial para a Seleção Inglesa de Futebol Masculino, lançada bem a tempo do torneio de futebol de verão. A peça de destaque é uma camisa pré-jogo com fundo escuro e um grafismo cinza claro que cobre toda a peça, inspirado em vitrais, com acabamento em gola polo elegante.

Nike x Palace

A coleção também inclui uma jaqueta universitária premium de lã e couro com um enorme patch de chenille “Three Lions” nas costas, agasalhos esportivos e blusas de tecido técnico. A Palace apostou fortemente em seu clássico humor irreverente para o lançamento, lançando uma campanha estrelando jogadores atuais da Inglaterra como Marcus Rashford, Kobbie Mainoo e John Stones, ao lado de lendas como Wayne Rooney e Jill Scott.

Loja: Coleção Nike x Palace Three Lions

A coleção estará disponível em 16 de junho exclusivamente na Palace Skateboards, SNKRS e em lojas parceiras.







