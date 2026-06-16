A morte abala o comentarista da "BeIN Sports"

O comentarista omanense Khalil Al-Balushi, uma das vozes mais conhecidas da rede catariana “BeIN Sports”, anunciou o falecimento de seu pai, em uma notícia que entristeceu os meios esportivos e de comunicação da Sultania de Omã e do mundo árabe.

Al-Balushi prestou homenagem ao pai por meio de uma postagem comovente em sua página oficial no Facebook, na qual escreveu: “Ó alma tranquila, volta para o teu Senhor satisfeita e bem-disposta”.

E acrescentou: “Meu amado pai, meu esteio na vida e um pedaço do meu coração, partiu para junto de seu Senhor. Ó Deus, perdoa-o e tem misericórdia dele, faze-o habitar nos amplos paraísos de Ti e faze com que o que lhe aconteceu seja uma elevação para ele nos graus. Peço que rezem por ele, pedindo misericórdia e perdão. Nós pertencemos a Deus e a Ele retornaremos”.

A publicação recebeu ampla repercussão entre os seguidores de Al-Balushi e seus colegas do meio esportivo, que expressaram suas condolências e solidariedade, pedindo a Deus que envolva o falecido com Sua imensa misericórdia e inspire à sua família paciência e consolo.