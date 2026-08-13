Como informou o recordista alemão de títulos nesta quinta-feira, o jogador de 23 anos vai se juntar ao Los Angeles FC, da MLS dos Estados Unidos.

Sieb esteve emprestado ao FSV Mainz 05 nas últimas duas temporadas. Na temporada encerrada, marcou dois gols em 22 jogos da liga.

Sieb chegou ao Bayern em 2020, vindo das categorias de base do TSG Hoffenheim, e no mesmo ano fez sua estreia como profissional na Copa da Alemanha. De 2022 a 2024, jogou pelo SpVgg Greuther Fürth. Depois disso, o Bayern acionou uma opção de recompra e lhe deu um contrato até 2027, antes de emprestá-lo ao Mainz.