“A minha melhor versão contra Lamine Yamal? Eu o devoraria, cru!”

Patrice Evra está convencido de que poderia dar muito trabalho a Lamine Yamal, segundo afirmou em entrevista à ESPN International. Embora admire o talento do espanhol de 18 anos, ele afirma que “daria uma surra” em Yamal.

“Em primeiro lugar, quero dizer que Lamine é um talento incrível”, começa Evra. “O que ele já consegue fazer em uma idade tão jovem é muito especial, e tenho um enorme respeito por ele. A autoconfiança, a técnica, a criatividade… Ele possui qualidades que poucos jogadores têm.”

Mesmo assim, Evra acha que conseguiria parar Yamal sem esforço. “Minha melhor versão contra Lamine Yamal? Aceitaria esse desafio com muito prazer. Mas se estamos falando da melhor versão de Patrice Evra, então me desculpe, Lamine... Eu te devoraria. Vivo!”

“Hoje em dia, as pessoas veem principalmente os melhores momentos e as habilidades, mas defender também é uma arte”, continua o jogador com 81 partidas pela seleção francesa. “Nos meus melhores anos, eu não tinha medo de ninguém. Semana após semana, eu enfrentava alguns dos maiores jogadores da história do futebol.”

“Pergunte ao Cristiano Ronaldo como eram nossos treinos no Manchester United. Pergunte ao Lionel Messi, pergunte ao Arjen Robben, pergunte a alguns dos melhores alas e atacantes da minha geração. Quando se deparavam comigo, sabiam que teriam uma batalha difícil pela frente.”

“Eu nunca dava espaço aos adversários, nunca parava de correr e não os deixava se sentir à vontade nem por um momento. Lamine é um jogador incrível e eu sinceramente adoro vê-lo jogar. O futebol precisa de talentos como ele.”

“Mas se você colocasse o Patrice Evra de 25 anos para jogar contra ele, eu ficaria na cabeça dele do primeiro apito até o último. Cada toque na bola seria disputado, cada arrancada seria acompanhada, cada duelo seria uma batalha. Eu gosto de você, Lamine, mas quando as pessoas me perguntam sobre meus dias de glória, tenho que ser honesto. Eu não era um bom amigo para os jogadores que marcava.”