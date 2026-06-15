A mídia tunisiana lançou um ataque feroz contra o técnico Sabri Lamouchi após a humilhante derrota para a Suécia (1 a 5) na madrugada desta segunda-feira, na estreia das Águias de Cartago na Copa do Mundo de 2026.

A rádio “Mosaïque FM” exigiu a saída do técnico e de quem o nomeou, enquanto o site “Kouargi” escreveu: “A Tunísia estragou completamente seu início na Copa do Mundo de 2026; sofreu uma derrota pesada que colocou em risco suas chances no torneio”.

O site de notícias “Gnet” expressou sua decepção com uma manchete chocante: “Os Vikings esmagaram as Águias. O pior desempenho da Tunísia em uma partida de estreia na Copa do Mundo”, afirmando: “As esperanças das Águias se esvaíram completamente após um erro grave de Sakhi, que perdeu a bola para Isaac”.

O site “Afrique Foot” encerrou a enxurrada de críticas, afirmando: “As Águias de Cartago desmoronaram e sofreram uma derrota humilhante na estreia; suas fraquezas defensivas ficaram claramente expostas; eles tiveram dificuldades para conter Giocuris e Isaac, e cometeram vários erros que custaram caro”.

A Agência France-Presse (AFP) havia afirmado que: “A seleção tunisiana confirmou a impressão predominante antes da Copa do Mundo, de que entra no torneio como a equipe mais fraca do Grupo F”, e a agência atribuiu ao goleiro Chamakh uma nota 3 em 10, dizendo: “Ele falhou em defender os dois primeiros gols da Suécia”.

Lemouche tentou se defender em declarações ao canal “beIN Sports”, dizendo: “A qualidade individual foi o fator decisivo. Cometemos erros individuais que os suecos aproveitaram; na Copa do Mundo, nada é perdoado. Pagamos um preço alto por esses erros individuais”.

Mas suas declarações não amenizaram a indignação, já que sua escalação e suas escolhas táticas foram alvo de críticas severas da torcida e da mídia. Agora, ele terá que encontrar soluções rápidas contra o Japão no próximo domingo para evitar a repetição do cenário desastroso e salvar o que resta das chances de classificação.