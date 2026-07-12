A mídia internacional não para de comentar sobre o polêmico cartão vermelho de Embolo: “Ele estragou tudo”

Durante as quartas de final entre a Argentina e a Suíça (3 a 1), Breel Embolo recebeu um cartão vermelho bastante polêmico. Devido a essa decisão, a Argentina jogou grande parte da partida com vantagem numérica. A mídia internacional vem discutindo extensivamente esse momento.

Leandro Paredes recebeu inicialmente um cartão amarelo por derrubar Embolo. O árbitro João Pinheiro foi então encaminhado pelo VAR para a tela de revisão. Nas repetições, ficou claro que Embolo já havia caído no chão antes mesmo de haver contato com Paredes.

O cartão amarelo do argentino foi, portanto, anulado. Em vez disso, Embolo recebeu um cartão amarelo por simulação. Como o atacante suíço já havia sido punido no primeiro tempo por uma falta em Paredes, isso significou seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho.

O site The Athletic destaca que a FIFA adota uma interpretação ampla da regra relativa à confusão de identidades. Isso torna a decisão controversa, segundo o veículo de mídia americano, embora o árbitro tenha agido corretamente de acordo com as regras.

“A ironia é que o incidente não poderia ter sido avaliado se o árbitro não tivesse dado um cartão amarelo a Paredes. A simulação de Embolo, por si só, não teria sido suficiente para uma intervenção do VAR. Primeiro, era preciso mostrar um cartão a Paredes para que o protocolo fosse acionado”, escreve o The Athletic.

O jornal espanhol AS é mais crítico e questiona a forma como a decisão foi tomada. “A frieza com que a decisão foi tomada deu novamente a impressão de que, assim que surge qualquer dúvida, ela acaba favorecendo a Argentina.” O Marca também considera a situação controversa. “Embora a regra seja um importante passo à frente para os árbitros, sua aplicação continua sendo controversa.”

A emissora pública suíça SRF afirma que o cartão vermelho paralisou completamente a seleção nacional. “Às vezes, realmente vale a pena ler bem o regulamento. Se Embolo tivesse feito isso antes da Copa do Mundo, talvez não tivesse caído na tentação de fazer uma simulação tão desajeitada.” A SRF considera a decisão tecnicamente correta, mas, ao mesmo tempo, extremamente severa. “Um julgamento tecnicamente correto, mas uma decisão dura.”

O Eurosport francês é contundente em relação à atuação de Embolo. “Uma simulação grotesca e uma saída em lágrimas: Embolo estragou tudo”, diz a manchete. O veículo de comunicação também não entende muito bem sua ação. “O que diabos passou pela cabeça dele? Ele se jogou inexplicavelmente no chão e, ao fazer isso, bateu na perna de Paredes.”

A revista alemã Kicker escolhe como manchete: “As lágrimas de Embolo.” A italiana Gazzetta dello Sport também se concentra no atacante suíço. “Ele saiu do campo furioso e em lágrimas.” O jornal esportivo italiano considera o cartão vermelho severo e questiona o momento em que o VAR interveio. “O incidente tão comentado foi possibilitado, em parte, pelas novas regras.”