A mídia espanhola desafia: se há uma seleção que a França teme, essa seleção é a Matador

A imprensa espanhola não demorou muito, após a classificação de sua seleção para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, para dar início a uma guerra midiática antes do aguardado confronto contra a França, marcado para a próxima terça-feira, em um duelo descrito como uma “final antecipada” entre dois dos principais candidatos ao título.

A seleção espanhola garantiu sua vaga nas semifinais após vencer a Bélgica por 2 a 1, enquanto a seleção francesa chegou à mesma fase ao derrotar o Marrocos por 2 a 0.

“Final antes da final”

O jornal catalão “Sport” descreveu o confronto esperado como a “etapa mais difícil” no caminho da seleção espanhola rumo ao título.

O jornal escreveu: “Chegou a hora de a Espanha escalar o cume da montanha, pois o confronto será contra a França, que possui o ataque mais forte do torneio.”

E acrescentou que o jogo reunirá o melhor ataque da Copa do Mundo e a defesa mais forte, considerando que muitos o veem como uma “final antes da final”.

A seleção francesa chega ao jogo após marcar 16 gols, possuindo o melhor ataque do torneio até o momento.

Confiança apesar da força francesa

Apesar de reconhecer a força ofensiva da seleção francesa, o jornalista Dani Garido, na rádio “Cadena Ser”, demonstrou confiança na capacidade da Espanha de impor seu estilo de jogo.

“Seria um erro negar a força ofensiva da França, mas se nosso meio-campo impor seu estilo, seremos capazes de controlar a partida”, afirmou.

Ele destacou que a seleção espanhola levou a melhor sobre a França nos dois últimos confrontos entre as duas equipes, nas semifinais da Euro 2024 e na Liga das Nações 2025.

E acrescentou: “Deve haver um motivo para estarmos levando a melhor sobre eles sempre que nos enfrentamos recentemente.”

No entanto, ele se recusou a considerar a Espanha como a favorita, afirmando que as chances das duas seleções são iguais, com 50% para cada lado.

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“A França tem medo de nós”

Já o analista espanhol Lopo Carrasco elevou o nível do desafio com declarações contundentes durante o programa “El Chiringuito”.

Ele disse: “Se há uma seleção que a França teme, essa seleção é a Espanha”.

E acrescentou: “Nós não recuamos como outras seleções”.

Nesse mesmo contexto, o jornalista Miguel Ángel Lara, do jornal “Marca”, ironizou o confronto esperado, dizendo: “Se eu estivesse no lugar de Kylian Mbappé, ficaria preocupado.”

Aviso sobre o perigo dos Gauleses

Apesar do clima de confiança na mídia espanhola, não faltaram alertas sobre as capacidades da seleção francesa.

O jornalista Paco González, apresentador do programa “Tiempo de Juego”, afirmou: “Considero que a França é a favorita”.

Já o ex-jogador da seleção espanhola Poli Rincón expressou suas preocupações com o poder ofensivo dos Bleus.

Ele explicou: “Eles podem marcar dois ou três gols com muita facilidade, e de repente você se vê perdendo por três a zero”.

E acrescentou: “A França é a única seleção capaz de vencer por uma diferença grande, mesmo que não pratique um futebol bonito ou não domine a posse de bola”.

E concluiu: “Ou impomos nosso estilo e mantemos a posse de bola, ou voltamos para casa”.

De la Fuente e Yamal: Não tememos ninguém

Por sua vez, Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, afirmou que seus jogadores têm confiança suficiente para enfrentar qualquer adversário.

Ele disse: “Estamos cientes do grande potencial da França, mas também sabemos que somos a única seleção que a derrotou nas duas últimas semifinais”.

Já o jovem astro Lamine Yamal afirmou que a seleção de seu país não sente nenhum receio diante do confronto.

Após a vitória sobre a Bélgica, ele disse: “Se alguém tem que temer o outro, acho que são eles que devem nos temer”.

E acrescentou: “As duas seleções estão entre as melhores do mundo, e talvez sejam as melhores do torneio, mas não sentimos nenhum medo”.