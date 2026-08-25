A mídia britânica é unânime sobre papel totalmente novo para Jorrel Hato sob o comando de Xabi Alonso

Jorrel Hato ainda precisa se adaptar à sua nova posição, mas foi bem, segundo a imprensa britânica após a vitória por 3 a 2 sobre o Fulham na noite de segunda-feira. O internacional da seleção da Holanda começou como ala esquerdo no sistema de Xabi Alonso.

Alonso é treinador do Chelsea desde o início do verão, depois de ter sido demitido pelo Real Madrid na temporada passada. O espanhol moldou a equipe londrina à sua maneira.

O Chelsea entrou em campo em Craven Cottage em uma formação 1-5-2-2-1. Hato foi o jogador mais adiantado pelo lado esquerdo da defesa.

Graças aos gols de João Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer, os Blues conseguiram vencer a partida, embora o jogo ainda tenha ficado emocionante por conta das falhas do goleiro Roberto Sánchez.

Hato começou como titular e foi substituído aos 65 minutos. Ele deu lugar a Pep Chavarria, que chegou neste verão vindo do Rayo Vallecano.

Apesar de Hato ainda não ter atuado antes como ala esquerdo, ele recebeu nota suficiente de todos os jornais. “Atuou em uma função de ala desconhecida para ele, teve um drible promissor no início da partida e se adaptou bem”, escreveu a BBC. A emissora lhe deu nota 6.

The Independent foi ainda mais entusiasmado sobre a atuação de Hato. “Chamou bastante atenção no apoio ao ataque com arrancadas vigorosas (uma delas quase resultou em uma assistência para um quarto gol). Às vezes um pouco inseguro na defesa, mas ainda assim foi decente: 7.”

Football London e The Standard deram novamente nota 6 ao ex-jogador do Ajax. “O holandês carregou a bola para a frente saindo da lateral esquerda sempre que pôde. Não foi brilhante, mas lutou bem”, afirmou o primeiro veículo.