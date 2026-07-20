A mídia argentina está unânime após a derrota na final da Copa do Mundo: “A Espanha é…”

Na Argentina, a gente faz um balanço positivo da Copa do Mundo. Apesar da derrota na final, prevalece sobretudo o orgulho pelo desempenho de Lionel Messi e sua equipe. Em relação à Espanha, a mídia argentina chega à mesma conclusão: eles são os merecidos campeões mundiais.

O jornal *La Nación* descreve o ocorrido como “o fim de um sonho”, enquanto *La Capital* elogia principalmente a dedicação e a garra dos argentinos. “A Argentina deu tudo de si, até a última gota de sangue, a última centelha de coragem e o último resquício de futebol que ainda lhes restava, e perdeu por uma margem mínima na prorrogação.”

“Os jogadores de Lionel Scaloni estão acima de qualquer crítica. Eles disputaram uma Copa do Mundo fenomenal, com vitórias épicas, com o carinho de todo o povo argentino, e encerraram o torneio de cabeça erguida”, pode-se ler.

Embora ainda seja mencionado que a Espanha só conseguiu marcar no segundo tempo da prorrogação, a conquista do título mundial pela La Roja era inevitável. A mídia argentina não tem, portanto, outra opção a não ser parabenizar a Espanha pela vitória.

“A Argentina deu tudo de si e saiu de cabeça erguida, mas a Espanha é a merecida campeã mundial de 2026”, afirma o Olé.

“A Argentina deu tudo de si, mas a Espanha foi melhor e é campeã mundial”, acrescenta o Diario Popular. Além da final, há também uma atenção especial a Messi, que muito provavelmente disputou sua última Copa do Mundo.

“Obrigado, Leo!”, afirma o Clarín. “Messi se despede da Copa do Mundo com sua terceira final e um torneio inesquecível. O capitão argentino está sentado em campo com resignação, mas sem dúvida orgulhoso por ter disputado mais uma final em sua última Copa do Mundo.”