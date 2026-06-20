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saibari(C)Getty Images
Siep Engelen

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A mídia alemã já viu o suficiente e todos chegam à mesma conclusão sobre Ismael Saibari

Copa do Mundo
Marrocos
PSV
Bayern de Munique
I. Saibari

As impressionantes atuações de Ismael Saibari na Copa do Mundo também estão sendo recebidas com entusiasmo na Alemanha. A mídia alemã afirma que o Bayern de Munique já está ansioso pela chegada do jogador da seleção marroquina. 

“Até mesmo o Bayern de Munique está comemorando isso!”, abre o BILD. “Ismael Saibari (25), que se transferirá para o clube de Munique na próxima temporada, marcou um gol verdadeiramente espetacular na vitória de 1 a 0 do Marrocos sobre a Escócia no Grupo C da Copa do Mundo. A Bundesliga pode ficar de olho nesse atacante!” 

O observador do PSV, Rik Elfrink, já havia informado no início desta semana, em nome do Eindhovens Dagblad, que a transferência de Saibari está em fase final. O meio-campista ofensivo passará por exames médicos nos Estados Unidos – segundo a mídia alemã, na próxima terça-feira. Espera-se que isso não traga problemas. 

O Bayern de Munique pagará uma quantia que pode chegar a 55 milhões de euros. Segundo o BILD, ele vale cada centavo. “Em Munique, estão entusiasmados com o fato de o acordo com o superastro estar praticamente fechado. Cada jogada que ele faz na Copa do Mundo o torna ainda mais valioso! Que gol!” 

A revista Kicker também percebe como Saibari está se tornando ‘um dos rostos da Copa do Mundo’. “Saibari marcou contra o Brasil e agora, após apenas 71 segundos, a uma velocidade de 115 km/h, contra a Escócia. Ele também participou de inúmeras outras jogadas ofensivas perigosas para sua equipe, incluindo um chute que acertou a trave.” 

A revista alemã Spox também espera muito de Saibari na Bundesliga, depois que ele foi eleito o Jogador do Ano na Eredivisie, mas o próprio marroquino mantém os pés no chão. “Se sou uma das revelações da Copa do Mundo? Não sei. Cabe aos espectadores e jornalistas avaliar isso.” 

No entanto, ele está extremamente orgulhoso do que está conquistando atualmente com o Marrocos na Copa do Mundo. “É um sonho de infância jogar pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo, e esse sonho se tornou realidade. Temos nossos objetivos e vamos trabalhar para alcançá-los, mas vamos encarar um jogo de cada vez. Acho que podemos chegar bem longe”, conclui Saibari.

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