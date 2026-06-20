A mídia alemã já viu o suficiente e todos chegam à mesma conclusão sobre Ismael Saibari

As impressionantes atuações de Ismael Saibari na Copa do Mundo também estão sendo recebidas com entusiasmo na Alemanha. A mídia alemã afirma que o Bayern de Munique já está ansioso pela chegada do jogador da seleção marroquina.

“Até mesmo o Bayern de Munique está comemorando isso!”, abre o BILD. “Ismael Saibari (25), que se transferirá para o clube de Munique na próxima temporada, marcou um gol verdadeiramente espetacular na vitória de 1 a 0 do Marrocos sobre a Escócia no Grupo C da Copa do Mundo. A Bundesliga pode ficar de olho nesse atacante!”

O observador do PSV, Rik Elfrink, já havia informado no início desta semana, em nome do Eindhovens Dagblad, que a transferência de Saibari está em fase final. O meio-campista ofensivo passará por exames médicos nos Estados Unidos – segundo a mídia alemã, na próxima terça-feira. Espera-se que isso não traga problemas.

O Bayern de Munique pagará uma quantia que pode chegar a 55 milhões de euros. Segundo o BILD, ele vale cada centavo. “Em Munique, estão entusiasmados com o fato de o acordo com o superastro estar praticamente fechado. Cada jogada que ele faz na Copa do Mundo o torna ainda mais valioso! Que gol!”

A revista Kicker também percebe como Saibari está se tornando ‘um dos rostos da Copa do Mundo’. “Saibari marcou contra o Brasil e agora, após apenas 71 segundos, a uma velocidade de 115 km/h, contra a Escócia. Ele também participou de inúmeras outras jogadas ofensivas perigosas para sua equipe, incluindo um chute que acertou a trave.”

A revista alemã Spox também espera muito de Saibari na Bundesliga, depois que ele foi eleito o Jogador do Ano na Eredivisie, mas o próprio marroquino mantém os pés no chão. “Se sou uma das revelações da Copa do Mundo? Não sei. Cabe aos espectadores e jornalistas avaliar isso.”

No entanto, ele está extremamente orgulhoso do que está conquistando atualmente com o Marrocos na Copa do Mundo. “É um sonho de infância jogar pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo, e esse sonho se tornou realidade. Temos nossos objetivos e vamos trabalhar para alcançá-los, mas vamos encarar um jogo de cada vez. Acho que podemos chegar bem longe”, conclui Saibari.