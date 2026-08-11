O lateral português João Cancelo se juntou aos treinos do Al-Hilal na última sexta-feira, num momento em que as negociações entre a diretoria do Barcelona e o clube saudita continuam sem que se tenha chegado a um acordo definitivo até agora, em meio a uma grande confiança do clube catalão e do experiente jogador de que o negócio será confirmado ao longo desta semana, enquanto o atleta fez questão, nas últimas horas, de deixar claro que sua mente e seu coração estão com o clube catalão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o Barcelona confia plenamente no retorno de Cancelo ao Spotify Camp Nou por meio de um contrato de transferência definitiva, mantendo negociações contínuas há semanas com o Al-Hilal, e o acordo está prestes a ser concluído, com exceção de alguns detalhes fiscais que causaram um atraso na assinatura maior do que o esperado, sem que esses pontos representem qualquer risco para a conclusão do negócio, apenas adiando-o por um período mais longo do que o inicialmente planejado.

O internacional português de 32 anos foi obrigado a se juntar às fileiras da equipe saudita na última sexta-feira, contra a sua vontade, devido à demora na definição de seu retorno ao Barcelona, mas voltou, nas últimas horas, a reafirmar que seu pensamento se limita apenas a retornar para jogar sob o comando do treinador Hansi Flick, já que considera o Barcelona a sua casa e vê o vestiário da equipe catalã como sua família.

Cancelo publicou em suas contas nas redes sociais uma foto sua comemorando um de seus gols com a camisa do Barcelona, reafirmando seu desejo firme e inquestionável de dar continuidade à sua carreira no futebol com a equipe catalã, uma postura que recebeu o apoio e os elogios de todos os dirigentes do Barcelona.

O plano no qual a diretoria do clube catalão está trabalhando prevê que o lateral polivalente inicie sua terceira passagem pelo Spotify Camp Nou ao longo desta semana, mas desta vez por meio de uma compra definitiva e não por empréstimo, depois de ter jogado emprestado pelo Manchester City na temporada 2023-2024 e pelo Al-Hilal na temporada 2025-2026.