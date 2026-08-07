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Hussein Hamdy

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A mensagem de Flick revela o segredo: por que o Barcelona apostou em Rodri?

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Um sonho ausente

Rodri, astro do Manchester City, tornou-se o principal alvo do Barcelona para a janela de transferências do verão europeu de 2026, depois que o clube catalão obteve a aprovação do meio-campista espanhol para se transferir para suas fileiras, em um movimento explicado pela visão do técnico Hansi Flick sobre as necessidades da equipe, sobretudo o reforço da liderança dentro de campo.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona já começou a se movimentar após receber sinal verde de Rodri para se juntar à equipe, o que representava um passo fundamental antes de entrar em negociações com o Manchester City para convencer o clube inglês a abrir mão do jogador que deu à equipe o único título de Liga dos Campeões da Europa de sua história, depois de marcar o gol da vitória na final da edição de 2024.

A escolha do Barcelona por Rodri para reforçar um meio-campo que já conta com um grupo considerado entre os melhores e mais numerosos do mundo baseia-se em uma mensagem pública dirigida por Hansi Flick no fim de abril passado.

Flick afirmou, em 21 de abril, na véspera do confronto do Barcelona contra o Celta de Vigo no estádio Spotify Camp Nou, pela trigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol da temporada 2025-2026, que ainda sonha em "vencer a Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona".

Quando perguntado sobre o que faltava ao seu elenco para alcançar um patamar mais elevado a fim de concretizar essa ambição, sua resposta foi reveladora: "Precisamos de jogadores que tenham a personalidade de liderança dentro de campo".

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A atuação apresentada por Rodri na última Copa do Mundo, depois de ser eleito o melhor jogador da seleção da Espanha campeã do título, funcionou como o verdadeiro teste da condição do meio-campista de 30 anos após sua recuperação da grave lesão que sofreu.

Durante a mesma coletiva de imprensa nas etapas finais do Campeonato Espanhol, Flick falou longamente sobre a importância das personalidades de liderança dentro do vestiário e citou o nome de um jogador que havia deixado a equipe no início daquela temporada, dizendo: "Na temporada passada tínhamos Iñigo, e ele era um capitão excelente. E aprendemos".

E acrescentou, em referência às partidas decisivas que determinam o destino das equipes na Liga dos Campeões da Europa: "Em partidas como essas, o estado emocional e os detalhes também desempenham um papel importante".

Flick afirmou, sem entrar em detalhes ou saber o que resultará da janela de transferências, que "é preciso tomar as decisões certas na janela de transferências, sem cometer nenhuma loucura".

Ele também ressaltou que a equipe já possui "potencial para evoluir e uma boa estrutura", mas sua fala sobre a importância da liderança, que não parecia passageira naquele momento, adquire hoje maior relevância com a entrada em força de Rodri no radar de interesses do Barcelona.

O Barcelona, de acordo com seu plano de movimentações na janela de transferências, ainda busca um centroavante de ofício, papel encarnado pelo primeiro candidato Julián Álvarez, enquanto se aguarda o desfecho dessa tentativa.

Mas a declaração feita por Flick na primavera passada sobre a necessidade da equipe de elementos de liderança dentro do vestiário para um time que aspira a disputar todos os títulos combina perfeitamente com o claro interesse do Barcelona em contratar Rodri, um interesse do qual o técnico também participou ao trabalhar para convencer o jogador da importância de seu papel dentro do projeto catalão.

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