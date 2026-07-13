A máscara de Bellingham gera polêmica antes do confronto contra a Argentina

Jude Bellingham, astro da seleção da Inglaterra e do Real Madrid, gerou grande polêmica nas redes sociais após publicar uma foto sua usando uma máscara de oxigênio, logo após a classificação dos Três Leões para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Noruega.

Bellingham, que tem mais de 46,8 milhões de seguidores no Instagram, compartilhou várias fotos comemorativas com seus companheiros de seleção, acompanhadas de um comentário otimista: “Ainda estamos na luta, agora é a semifinal, vamos acreditar!”, mas a foto que chamou a atenção dos seguidores foi aquela em que ele aparece usando uma máscara de oxigênio.

E esta não é a primeira vez que o meio-campista inglês publica fotos semelhantes, já que ele usa essa técnica regularmente durante a temporada como parte de seu programa de recuperação física e manutenção da forma.

Em declarações ao programa “CuídatePlus”, o especialista em tratamento de lesões Juan Arnal explicou que esse tipo de máscara “se assemelha às câmaras de oxigenoterapia de alta pressão, comuns entre atletas de elite, que se baseiam no aumento da pressão atmosférica para melhorar a absorção de oxigênio”.

O médico espanhol afirmou que “há evidências científicas de que o aumento do suprimento metabólico de oxigênio acelera a recuperação de lesões musculares”, observando que “esse uso é mais comum entre jogadores de futebol, onde a administração de oxigênio é combinada com o uso da câmara de alta pressão para acelerar a recuperação”.

A técnica de oxigenoterapia é considerada um dos métodos avançados utilizados por atletas profissionais para reduzir os períodos de recuperação após esforços físicos intensos, especialmente em grandes torneios que exigem partidas consecutivas com intervalos curtos.

Bellingham e seus companheiros se preparam para enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, em uma partida considerada um dos maiores desafios que a seleção inglesa enfrentará em sua jornada rumo ao título, ausente desde 1966.