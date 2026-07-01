A mão de Maradona e o gol do século... As lembranças do estádio do México causam pânico na Inglaterra

A torcida da seleção da Inglaterra vive um momento de apreensão antes do confronto contra o México na Copa do Mundo de 2026, não apenas devido ao desempenho instável dos “Três Leões”, mas também por causa das lembranças ruins do estádio onde será disputada a tão esperada partida.

A seleção da Inglaterra enfrenta o México na madrugada da próxima segunda-feira, no Estádio Azteca, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após ter vencido a República Democrática do Congo por 2 a 1 nesta quarta-feira.

De acordo com a rede “Bleacher Report”, esta será a primeira vez que a seleção da Inglaterra jogará no Estádio Azteca em cerca de 40 anos, mais precisamente desde a Copa do Mundo de 1986, realizada no México.

Naquela edição, os “Três Leões” enfrentaram a seleção da Argentina no Estádio Azteca, nas quartas de final da Copa do Mundo, e a partida terminou com a vitória dos companheiros do lendário Diego Armando Maradona por 2 a 1.

A partida foi marcada por dois gols históricos de Maradona na Copa do Mundo: o primeiro aos 51 minutos, quando marcou com a mão, e o segundo aos 55 minutos, quando driblou cinco jogadores da seleção inglesa — gol que mais tarde foi eleito o melhor do século XX.

É verdade que Gary Lineker marcou um gol pela seleção da Inglaterra logo em seguida, mais precisamente aos 81 minutos, mas isso não foi suficiente para a virada e a classificação para as semifinais da Copa do Mundo.