O Real Madrid se prepara para apresentar o experiente português José Mourinho como novo técnico do time, sucedendo Álvaro Arbeloa, com o objetivo de voltar a conquistar títulos nacionais e europeus após uma temporada sem conquistas.

No entanto, a contratação de Mourinho ocorre em um momento em que ele enfrenta um histórico negativo na fase eliminatória da Liga dos Campeões.

Leia também

Em números... O confronto entre Marrocos e Brasil é o mais forte da fase de grupos da Copa do Mundo

Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

E o “Special One” não conseguiu nenhuma vitória nos últimos 10 jogos que disputou nas eliminatórias da Liga dos Campeões (4 empates e 6 derrotas).

Essa é a maior sequência sem vitórias de qualquer técnico na história das fases eliminatórias da principal competição europeia, segundo a rede francesa “stats foot”.

A última vitória de Mourinho em uma partida de fase eliminatória da Liga dos Campeões remonta a 8 de abril de 2014, quando levou o Chelsea à vitória sobre o Paris Saint-Germain (2 a 0) nas quartas de final.

O técnico português perdeu os dois últimos confrontos na Liga dos Campeões, com o Benfica justamente contra o Real Madrid (2 a 1 e 1 a 0), na repescagem para as oitavas de final, depois de ter levado as Águias a uma vitória surpreendente sobre o Merengue (4 a 2), na primeira fase da competição.