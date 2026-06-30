A maldição dos sete... A Alemanha repete a tragédia da Espanha diante do Marrocos

A seleção da Alemanha, que foi eliminada precocemente da Copa do Mundo de 2026, repetiu a tragédia vivida pela seleção da Espanha na Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando foi eliminada pelo Marrocos, apesar do forte início na fase de grupos.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa e eliminou a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

A seleção alemã começou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com força, goleando Curaçao na primeira partida (7 a 1), mas o desempenho sofreu uma clara queda depois disso: venceu com dificuldade a Costa do Marfim (2 a 1) e perdeu para o Equador pelo mesmo placar, antes de ser eliminada pelo Paraguai.

Esse é o mesmo cenário vivido pela seleção da Espanha, comandada pelo técnico Luis Enrique, na Copa do Mundo de 2022, quando começou a campanha com uma goleada sobre a Costa Rica (7 a 0), empatou com a Alemanha (1 a 1) e, em seguida, perdeu para o Japão (2 a 1).

Nas oitavas de final, a seleção espanhola foi eliminada após perder para o Marrocos nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, dando a impressão de que a vitória por 7 a 0 na primeira partida funciona como uma maldição que leva à eliminação precoce.

A seleção do Marrocos continuou sua trajetória na edição de 2022 e alcançou um feito histórico ao chegar às semifinais, tornando-se a primeira seleção árabe e africana a chegar a essa fase.

A seleção dos Leões do Atlante segue na mesma linha na Copa do Mundo de 2026, continuando sua trajetória após eliminar a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final e se preparando para enfrentar o Canadá nas quartas de final.