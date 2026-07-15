A maldição da segunda final... A Argentina repete o “fatal” feito do Brasil com Messi

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas a passagem para mais uma disputa pelo título, mas sim uma conquista histórica com a qual o Tango igualou um dos recordes lendários do Brasil.

A seleção argentina garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, após conquistar o título na edição de 2022, confirmando que seu domínio não foi mera coincidência.

A rede de estatísticas de futebol “Squawka” revelou que a Argentina se tornou a sexta seleção na história da Copa do Mundo masculina a conseguir chegar à final na edição seguinte imediatamente após conquistar o título, igualando assim o recorde do Brasil como a seleção que mais vezes alcançou essa conquista.

A lista das seleções que alcançaram essa difícil façanha é a seguinte: em primeiro lugar está a Itália, que conquistou o título em 1934 e voltou a conquistá-lo em 1938; seguida pelo Brasil, que conquistou o título em 1958 e novamente em 1962, antes que a “Seleção” repetisse a façanha ao conquistar o título em 1994 e perder a final em 1998.

A seleção da França também entrou para essa lista, tendo conquistado o título em 2018 e perdido a final em 2022, e a Argentina repetiu a façanha do Brasil ao conquistar o título em 1986 e perder a final em 1990; o mesmo se repetiu quando conquistou o título em 2022 e chegou à final de 2026.

Com esse número, a Argentina empatou com o Brasil como as únicas seleções a chegar a duas finais consecutivas em duas ocasiões diferentes, em mais uma confirmação de que a atual geração de Messi entrou para a história dos grandes pela porta mais larga.

No entanto, a equipe de Lionel Scaloni enfrenta o destino do Brasil: depois de ter conquistado o título da Copa do Mundo do Catar em 2022, ela agora se depara com a possibilidade de impedir que a Seleção chegue à sua segunda final.

Está previsto que a seleção argentina enfrente a espanhola na final da Copa do Mundo de 2026, no próximo domingo, depois que o “Tango” superou o obstáculo da Inglaterra e a “La Roja” venceu com sucesso o confronto contra a França.