O Liverpool pagou caro o preço da data Fifa e se viu como o maior prejudicado financeiramente da Premier League, depois que as lesões de seus astros se acumularam longe dos muros de Anfield, com uma folha salarial que chega a 530 mil libras esterlinas por semana só para dois jogadores.

O Liverpool sofreu um duro golpe duplo após as lesões de sua dupla ofensiva, Alexander Isak e Cody Gakpo, enquanto defendiam suas seleções nacionais, colocando a comissão técnica em um verdadeiro dilema antes do retorno às competições da Premier League, segundo o "The Sun".

Isak sai e Gakpo cai após 17 minutos

O começo foi com o atacante sueco Alexander Isak, autor da transferência de 125 milhões de libras esterlinas e que, acredita-se, recebe 280 mil libras esterlinas por semana. Apesar de ter jogado a partida inteira e marcado um gol na vitória da Suécia sobre a Romênia por 2 a 1 pela Liga das Nações da Europa, a seleção sueca confirmou posteriormente que ele sofreu uma lesão na coxa.

A Federação Sueca anunciou a saída do atacante da concentração e sua ausência das demais partidas da data Fifa, com seu retorno ao centro de treinamentos do Liverpool, o "AXA", para se submeter a um exame médico minucioso feito pelo departamento médico do clube.

E não se passaram nem algumas horas até que a crise do Liverpool se agravasse, quando o holandês Cody Gakpo, que recebe cerca de 250 mil libras esterlinas por semana, foi obrigado a deixar o campo após apenas 17 minutos da vitória da Holanda sobre a Sérvia por 2 a 1 no domingo.

Gakpo sofreu uma forte lesão no tornozelo após uma entrada violenta do sérvio Sasa Lukic, sentiu uma dor intensa e sinalizou imediatamente a necessidade de sua substituição antes de sentar no gramado. Segundo os relatos, ele se submeterá a exames adicionais para determinar a gravidade da lesão.

Com isso, o Liverpool passou a pagar 530 mil libras esterlinas por semana a dois astros que lutam para se recuperar, com uma preocupação crescente sobre a condição de ambos para o aguardado confronto contra o Manchester City no estádio de Anfield, no dia 11 de outubro.









O contágio se espalha entre os grandes

E o Liverpool não foi o único a pagar a conta da data Fifa. No Arsenal, o alemão Kai Havertz, com salário de 280 mil libras esterlinas por semana, voltou lesionado da concentração da seleção alemã, após sofrer uma lesão muscular durante o confronto contra a Holanda, que terminou 1 a 1 em Amsterdã, deixando a concentração de seu país mais cedo.

E no Manchester United, o treinador Michael Carrick recebeu um novo golpe com a saída de Patrick Dorgu, que recebe 40 mil libras esterlinas, lesionado após apenas meia hora da vitória da Dinamarca sobre o País de Gales por 2 a 0.

O treinador de Portugal, Jorge Jesus, também revelou que o capitão do United, Bruno Fernandes, que recebe 300 mil libras por semana, se juntou à seleção sofrendo de uma lesão anterior das partidas do United e vinha jogando apesar da dor, o que o fez desfalcar o confronto contra a Noruega.

Já o Chelsea sofreu duas novas lesões: a primeira de Jimmy Gittens (120 mil libras por semana) no tornozelo com a seleção da Inglaterra sub-21, e a segunda do goleiro Mike Penders (40 mil libras) na coxa com a Bélgica, fazendo com que o total dos salários de seus lesionados chegue a 160 mil libras por semana.

E a maldição se estendeu ao Aston Villa com a lesão de seu goleiro Zion Suzuki (110 mil libras) com o Japão, e ao Sunderland com a lesão de seu atacante Brian Brobbey (65 mil libras) com a Holanda e de seu zagueiro Dan Ballard (50 mil libras) com a Irlanda do Norte.

Mas o Liverpool segue sendo o clube mais prejudicado financeira e tecnicamente até o momento, à espera do que os exames médicos revelarão sobre a dimensão de suas verdadeiras perdas.











