Mathieu Bodmer, o novo diretor esportivo do Caen, da França, elogiou o projeto conduzido pela família de Kylian Mbappé no clube, esclarecendo que um dos passos mais marcantes que chamaram sua atenção foi a decisão de Fayza Lamari, mãe do craque do Real Madrid, de proibir o uso de telefones celulares dentro do centro de formação.

Segundo a rede"RMC" francesa, Bodmer, que retornou ao seu antigo clube após deixar o Le Havre, tem como objetivo levar o Caen de volta à segunda divisão, com foco na construção de um projeto de longo prazo, que começa nas categorias de base e vai até a equipe principal.

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Bodmer acrescentou que o projeto apresentado a ele pelo presidente do clube, Ziad Hammoud, e por Fayza Lamari foi uma das principais razões para sua aceitação em voltar ao Caen.

E disse: "O projeto deles com os jovens me interessa. Se vissem o que é colocado nos estudos, na moradia e na alimentação... Fayza (Lamari) proibiu o telefone celular no centro de formação, e essa é uma decisão maravilhosa; os jovens conversam e convivem juntos".

Ele esclareceu que não se encontrou com Kylian Mbappé desde que assumiu o cargo, mas deseja lhe enviar uma mensagem, afirmando: "Meu maior prazer é dizer a Kylian: escute, não se preocupe com a gente, vamos cuidar disso, obrigado pelo dinheiro que você investiu no início. Vamos tentar te devolver o clube da forma mais limpa possível".

O Caen, comandado por seu técnico Gaël Clichy, inicia sua trajetória na terceira divisão francesa na próxima sexta-feira, quando recebe o Valenciennes na abertura da temporada.

Mbappé e sua família haviam adquirido cerca de 80% das ações do clube, por meio de seu fundo de investimento privado, no verão de 2024.