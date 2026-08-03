Em um movimento sem precedentes que gerou ampla polêmica nos meios esportivos franceses, Fayza Lamari, mãe do craque francês Kylian Mbappé, impôs uma proibição rigorosa ao uso de celulares dentro das instalações do clube Malherbe Caen, do qual seu filho detém a maior parte das ações.

O jornal francês de grande circulação "L'Équipe" revelou que Fayza tomou essa decisão determinante com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos jovens talentos do clube e estimular o espírito de harmonia e convivência entre os jogadores, longe da distração provocada pelos dispositivos inteligentes, sem que o jornal tenha revelado o cargo oficial ou a função administrativa que Lamari ocupa no clube, que sofreu um doloroso rebaixamento para a terceira divisão na temporada passada.

Elogio oficial à decisão ousada

Mathieu Bodmer, o novo diretor esportivo do Malherbe Caen, não demorou a elogiar a decisão de Fayza Lamari, descrevendo-a como um passo estratégico na direção certa rumo à construção de um futuro melhor para o clube.

Bodmer afirmou em declarações à imprensa: "O projeto da família Mbappé com os jovens desperta enormemente meu interesse. Se vocês vissem o que está sendo aplicado nas áreas de educação, moradia, alimentação e apoio humano, perceberiam a dimensão do esforço realizado".

E acrescentou com entusiasmo: "A Fayza impôs uma proibição total ao uso de celulares dentro do centro de treinamento, uma decisão maravilhosa e ousada que fez com que os jovens conversassem, interagissem e convivessem muito melhor do que antes".

Investimento gigantesco

Mbappé, atual craque do Real Madrid, havia adquirido a maior parte da propriedade do clube Caen em setembro de 2024, quando injetou um investimento gigantesco no valor de 15 milhões de euros por meio de seu fundo de investimento "Coalition Capital", comprando 80% das ações do endividado clube, além de ter quitado uma grande parte de suas dívidas acumuladas, enquanto os 20% restantes pertencem a Pierre-Antoine Capton, atual presidente do conselho de administração.

Críticas ferrenhas da torcida

No entanto, Mbappé e sua família enfrentam uma onda avassaladora de críticas ferrenhas por parte da torcida furiosa do Malherbe Caen, que os responsabiliza integralmente pelo estrondoso rebaixamento do clube à terceira divisão, uma queda histórica considerada uma das piores catástrofes na história do tradicional clube.

Em resposta a essas duras críticas, Bodmer comentou: "Considero essas críticas totalmente injustas, e não digo isso apenas porque Kylian é o proprietário principal do clube, mas porque havia dificuldades graves que já existiam antes da chegada da família Mbappé. Sim, o que aconteceu é o resultado natural de erros acumulados ao longo de anos, como ocorre em todos os clubes que passam por crises. Respeito profundamente seu corajoso investimento em um momento em que as condições eram extremamente complicadas e cercadas de riscos".

Uma relação profissional distante de interferências

Quando questionado sobre a natureza de sua relação direta com Mbappé, Bodmer, que jogou pelo Malherbe Caen entre 1998 e 2003, confirmou que ainda não conversou diretamente com ele desde que assumiu seu novo cargo.

E explicou com confiança: "No dia em que realmente precisarmos nos comunicar, isso acontecerá de forma natural e espontânea. Kylian tem uma carreira futebolística excepcional que precisa administrar e na qual precisa se concentrar. Para mim, meu maior prazer e meu objetivo supremo é dizer a Kylian: escute, não se preocupe conosco nunca, nós vamos cuidar da gestão das coisas com total eficiência e profissionalismo".

A verdadeira gestora nos bastidores

O jornal "L'Équipe" confirmou que Bodmer se comunica com muito mais facilidade e flexibilidade com Fayza Lamari, mãe de Mbappé, que dedica um tempo considerável e um esforço concreto à gestão dos assuntos do clube Malherbe Caen no dia a dia, o que faz dela a figura mais influente na tomada de decisões estratégicas dentro do clube, apesar de seu cargo oficial ainda não estar claro.