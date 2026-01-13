A lista de três jogadores que mais sofreram com Xabi Alonso no Real Madrid

Conforme noticiado pelo The Athletic, Vinícius Júnior, Federico Valverde e Jude Bellingham enfrentaram dificuldades com a abordagem tática e o estilo de treinamento de Xabi Alonso, e isso foi apontado como um fator que contribuiu para a saída de Alonso do Real Madrid.

Na segunda-feira, o Real Madrid anunciou que Xabi Alonso não era mais o treinador principal, embora haja relatos de que o espanhol tenha deixado o clube em termos amigáveis.

Inicialmente, Alonso conquistou a vitória em 17 dos 20 jogos com o Real Madrid, mas os resultados da equipe têm piorado nos últimos tempos.

O The Athletic relata que os problemas começaram a surgir durante a partida de outubro de 2025 contra o FC Barcelona. Apesar da vitória, Alonso teve um desentendimento com Vinicius após substituí-lo. Vinicius ficou insatisfeito com a substituição e optou por não cumprimentar Alonso. O clube não tomou nenhuma medida disciplinar contra ele, o que levou Alonso a sentir que havia perdido o controle e estava sendo prejudicado pela diretoria.

O relatório também destaca que Valverde e Bellingham tiveram dificuldades com o estilo de gestão e as decisões táticas de Alonso.

Bellingham teve uma primeira temporada estelar no Real Madrid em 2023/24 e também foi uma figura chave na última temporada, mas tem lutado para encontrar sua melhor forma nesta temporada, com o jogador da seleção inglesa aparentemente não sendo mais o titular indiscutível no meio-campo que era sob o comando de Carlo Ancelotti.

Valverde, por sua vez, se viu atuando em diferentes posições ao longo da temporada, já que sua versatilidade muitas vezes o impedia de jogar no meio-campo, a posição preferida da estrela uruguaia.