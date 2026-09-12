O Barcelona anunciou a lista de convocados para o duelo contra o Levante, marcado para amanhã, domingo, no estádio Ciudad de Valencia, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.
A partida chega depois de um início perfeito da equipe catalã, que conquistou quatro vitórias consecutivas em LaLiga, liderando a tabela com 12 pontos, enquanto o Levante ocupa a 13ª posição, com 5 pontos.
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A lista anunciada pelo técnico alemão Hansi Flick contou com 24 jogadores, entre eles o egípcio Hamza Abdel Karim, cujo contrato o Barcelona renovou recentemente até 2030, além de marcar o retorno de Éric García, após sua ausência no duelo contra o Feyenoord na Liga dos Campeões da Europa por suspensão.
García vai atuar — caso jogue a partida — com uma máscara de proteção para o nariz, após a lesão que sofreu diante do Valencia em LaLiga. Por outro lado, seguem ausentes do Blaugrana o astro holandês Frenkie de Jong e o sueco Roony Bardghji, por lesão.
A lista completa ficou da seguinte forma:
Goleiros: Joan García, Szczęsny, Lewandowski.
Defesa: João Cancelo, Baldé, Cubarsí, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Éric García.
Meio-campo: Bryan Fariñas, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal.
Ataque: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Anthony Gordon, Hamza Abdel Karim.
O Barcelona havia conquistado uma vitória arrasadora em sua última partida, sobre o holandês Feyenoord (5 a 1), pela rodada de abertura da Liga dos Campeões da Europa.
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