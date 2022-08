A lesão que vai afastar Thiago Alcântara do Liverpool

O meio-campista deverá ficar afastado dos gramados por pelo menos seis semanas neste início de temporada europeia

O meio-campista do Liverpool, Thiago Alcântara, deve ficar um bom tempo longe dos gramados depois de sofrer uma lesão no tendão no jogo de abertura da temporada dos Reds, pela Premier League, contra o Fulham.

Na partida, o espanhol ficou em campo durante 51 minutos do empate antes de ser forçado a sair. Nos primeiros exames realizados, uma varredura inicial confirmou uma lesão no tendão do jogador de 31 anos.

Thiago passará por um segundo exame no final desta semana, conforme à GOAL pôde apurar. Além disso, segundo fontes de Anfield, qualquer prazo do seu potencial retorno dependerá de como o jogador responderá aos tratamentos iniciais e a reabilitação.

Quais jogos Thiago pode perder?

A lesão de Thiago chega em um momento ruim para o Liverpool, já que a equipe conta com uma série de outros jogadores do time principal afastados.

Embora não exista um prazo definitivo para sua recuperação, a expectativa é que o jogador fique afastado por pelo menos seis semanas da equipe. Dessa forma, o meio-campista deve perder cerca de seis jogos (Crystal Palace, Manchester United, Bournemouth, Newcastle United, Everton, Wolves e Chelsea) da Premier League.

"Esta não é uma boa situação, não gosto nada disso, mas temos que ver como reagimos a isso", disse o técnico Jurgen Klopp após a partida contra o Fulham.

O técnico dos Reds, porém, contará com a volta Naby Keita e Kostas Tsimikas para reforçar a equipe neste início de temporada. Porém, a equipe ainda terá as ausências de Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Diogo Jota, Caoimhin Kelleher, Alex Oxlade-Chamberlain e o novo contratado Calvin Ramsay.