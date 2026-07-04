A lesão de Saibari deixa o Marrocos em apuros... Qual é o tempo de afastamento previsto?

A seleção marroquina sofreu um duro golpe durante o confronto contra o Canadá nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que seu craque, Ismail Sibari, foi obrigado a deixar o campo lesionado, apenas 22 minutos após o início da partida, ao sentir dores no músculo posterior da coxa, solicitando a substituição, que foi feita por Sufyan Rahimi.

Sibari deixou o gramado abalado pela lesão e com lágrimas nos olhos, em uma cena que causou preocupação à torcida marroquina, que teme o fim de sua trajetória no torneio, especialmente com os “Leões do Atlas” se aproximando das fases finais.

A lesão de Saibari é considerada uma grande perda para a seleção marroquina, já que ele foi um dos principais destaques da fase de grupos, marcando três gols contra o Brasil, o Haiti e a Escócia.

O jogador de 25 anos está disputando o torneio em sua melhor forma, após sua recente transferência para o Bayern de Munique, da Alemanha, vindo do PSV Eindhoven, da Holanda, em uma transação que chegou a cerca de 50 milhões de euros, segundo relatos da mídia.

A Federação Marroquina de Futebol não divulgou um comunicado oficial sobre a natureza da lesão, aguardando os resultados dos exames médicos para determinar a gravidade do caso.

Por sua vez, o especialista em lesões esportivas Thamer Al-Shahrani explicou, por meio de sua conta na plataforma “X”, que os sintomas indicam uma lesão no músculo isquiotibial, observando que o período de afastamento pode variar entre 5 dias, no caso de uma distensão muscular, e 10 a 14 dias se for uma ruptura de primeiro grau, podendo se estender até seis semanas no caso de lesão de segundo grau ou superior.