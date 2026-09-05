A Fiorentina sofreu sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Italiano, desta vez em casa e diante de sua torcida, contra o Torino pelo placar de 3 a 1, na noite de sábado.
O jornal AS destacou as dificuldades do argentino Franco Mastantuono, que joga pela Viola por empréstimo do Real Madrid.
Franco Mastantuono não deixou uma marca influente durante a partida, tendo sido substituído no intervalo do jogo.
A Fiorentina tentou apostar nos contra-ataques e cedeu a posse de bola ao Torino.
A Viola teve duas oportunidades, nas quais Mastantuono foi o protagonista, após conseguir roubar a bola da defesa adversária, mas não teve êxito em balançar as redes.
A Fiorentina foi quem abriu o placar, aos 48 minutos, por meio de Matteo Pellegrino, com um forte chute de perna esquerda que surpreendeu o goleiro Paleari.
Mas o Torino respondeu com dois gols consecutivos, por intermédio de Rolando Mandragora e Che Adams, aos 74 e 82 minutos, garantindo à equipe os primeiros três pontos nesta temporada, enquanto a Fiorentina permaneceu na lanterna da classificação.
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