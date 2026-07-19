A lesão de De Jong injeta uma quantia significativa nos cofres do Barcelona

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) está obrigada a pagar uma indenização financeira ao Barcelona, em decorrência da lesão sofrida pelo jogador holandês Frenkie de Jong durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Essa lesão representa um duro golpe para os planos do técnico Hans Flick no início da temporada 2026/2027. Embora o prejuízo esportivo sofrido pelo time catalão seja irreparável, o clube receberá uma indenização financeira da FIFA, cujo valor total dependerá do número de dias em que o jogador ficará afastado dos gramados.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) criou, em junho de 2023, o “Programa de Proteção aos Clubes”, que prevê o pagamento de indenizações financeiras aos clubes caso seus jogadores internacionais sofram lesões físicas durante a participação com suas seleções nacionais em torneios internacionais, desde que essas lesões resultem em afastamento total e temporário do jogador por um período superior a 28 dias consecutivos.

Essa cobertura financeira abrange as partidas classificadas como “partidas internacionais da categoria A” entre seleções nacionais, realizadas nas datas previstas no calendário da FIFA ou nos períodos abrangidos pela convocação dos jogadores para participar dessas partidas.

Além disso, o sistema de proteção se estende para incluir partidas amistosas das seleções principais destinadas à preparação para as fases finais de torneios continentais, como a Eurocopa e a Copa América, bem como para as fases finais da Copa do Mundo masculina e feminina.

No caso de Frenkie de Jong, ele sofreu a lesão durante a partida entre as seleções da Holanda e do Marrocos, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os termos do programa estabelecem o valor máximo das indenizações concedidas aos clubes em até 7,5 milhões de euros por lesão sofrida por cada jogador.

Com base nesse valor máximo de indenização, que cobre um período de incapacidade de até 365 dias, o valor diário da indenização é calculado em 20.548 euros por cada dia em que o jogador ficar afastado dos campos.

O cálculo dessa indenização financeira baseia-se exclusivamente no salário fixo que o clube paga ao jogador na qualidade de funcionário, incluindo os encargos sociais, enquanto a indenização exclui quaisquer bônus adicionais, valores excepcionais, incentivos relacionados ao desempenho ou bônus de assinatura.

Os regulamentos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) estabelecem que o pagamento da indenização diária não inclui o primeiro dia em que se inicia a incapacidade total temporária, nem os primeiros 28 dias consecutivos de incapacidade, considerados como “período de carência”, e também não inclui o dia em que termina essa incapacidade total temporária do jogador.

O pagamento da indenização concedida ao clube é suspenso quando a incapacidade total temporária do jogador termina e ele se torna capaz de retomar todas as atividades de treinamento com sua equipe ou de participar de partidas oficiais, o que ocorrer primeiro, independentemente de haver ou não uma chance real de participação nas partidas, ou caso se esgote o prazo máximo estabelecido de 365 dias.

O valor total que o Barcelona poderá receber está vinculado ao diagnóstico final da lesão de Frenkie de Jong e ao tempo total que ele precisará para superar seu problema físico e voltar a treinar normalmente com seus companheiros.

Algumas previsões indicam que o meio-campista do Barça poderá ficar afastado dos gramados por um período que varia entre quatro e seis meses, sem descartar a possibilidade de ele ser submetido a uma cirurgia; nesse caso, o clube catalão receberá, no mínimo, dois milhões de euros.