Assim, o fato de o BVB ainda negociar a saída do português Fabio Silva, que segue insatisfeito, nesta janela de transferências não deve mais ser assunto por causa da lesão de Konstantelias. Foi o que também indicou o diretor-executivo esportivo Lars Ricken após a vitória por 2 a 0 na estreia sobre o HSV, partida em que Silva ficou os 90 minutos no banco e caminhou visivelmente frustrado para o vestiário após o apito final.

Enquanto o diretor esportivo Ole Book praticamente descartou uma saída do jogador de 24 anos, Ricken destacou, ao falar da situação complicada de Silva: "Que um jogador então não esteja 100% feliz faz parte do futebol. No fim das contas, porém, somos um time e cada um pode dar a sua contribuição. Isso não é algo que se possa reprovar ao Fabio de forma alguma. Já dissemos há semanas que nenhum jogador aqui deve ter a sensação de que precisa deixar o clube o mais rápido possível."

Silva vinha expressando de forma bastante clara sua decepção com o papel de reserva atrás da nova dupla grega Konstantelias e Konstantinos Karetsas, além de Serhou Guirassy, e não descartou uma despedida após apenas uma temporada em Dortmund. "Não sei o que vai acontecer", disse ele depois da Franz-Beckenbauer-Supercup contra o Bayern de Munique (1 a 2), na qual entrou no lugar do decepcionante Guirassy e marcou o gol de desconto do Dortmund.

Fabio Silva de saída? Atacante do BVB estaria em alta no mercado

"Claro que eu quero começar mais jogos e ajudar a equipe. Quero ser ainda mais importante. Se eu disser outra coisa, estaria mentindo. Eu sempre digo a verdade", afirmou o próprio Silva sobre sua condição de reserva.

Antes disso, a Sky informou que "clubes da Espanha e também clubes da Holanda estão trabalhando intensamente com Fabio Silva". Da Espanha, o Real Betis supostamente estaria disputando o jogador ofensivo. Na época, a Sky avaliou em 50% a probabilidade de uma saída de Silva.

Isso, porém, deve ter mudado drasticamente desde a noite de sábado. Sobre Konstantelias, que teve uma forte estreia na Bundesliga, com direito a gol, há suspeita de ruptura do ligamento cruzado.

"Aí já estamos falando de algo mais sério. Vamos fazer o exame no domingo. Mas, pelo menos pelo que o médico me disse, não soa nada bem", afirmou, por exemplo, o técnico do BVB, Niko Kovac. Ricken foi ainda um pouco além: "Se formos honestos, neste momento temos de partir do pior cenário."

Konstantelias torceu o joelho no início do segundo tempo em uma dividida que, na verdade, parecia inofensiva. Embora tenha conseguido deixar o campo por conta própria após um tratamento mais demorado, os gestos e as expressões do jogador e da comissão já não indicavam nada de bom.

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Nova chance para Fabio Silva no BVB após pesadelo de Inacio?

No lugar de Konstantelias, o bem mais defensivo Marcel Sabitzer entrou na partida em vez de Silva. E mesmo quando Kovac tirou de campo Karetsas, o segundo meia ofensivo pelos lados, o português não foi acionado, já que o supertalento Samuele Inacio recebeu a preferência.

No entanto, o jogador de 18 anos viveu um verdadeiro pesadelo. Apenas poucos minutos após entrar, ele recebeu cartão vermelho por uma entrada exagerada em Albert Grönbaek. Isso significa: Inacio ficará fora do BVB por pelo menos dois jogos e, com isso, Silva de fato pode acabar sendo lançado de repente ao time titular.

Mas foi justamente ali que Silva praticamente nunca convenceu em sua temporada de estreia. Seus melhores jogos pelos aurinegros foram como reserva de luxo, quando, com alta intensidade de corrida, empenho e boa dinâmica, conseguia mudar novamente a estrutura do jogo do BVB após entrar em campo. Dez de suas até aqui 11 participações em gols por Dortmund foram registradas saindo do banco.

Agora, ele deve receber ao menos duas novas chances de se provar, caso Kovac siga apostando em seu sistema com Guirassy como homem de referência no ataque e dois meias pelos lados atrás dele. Se aproveitar essas oportunidades na ausência do suspenso Inacio, a tão esperada função bem maior no BVB nesta temporada ainda pode surgir para ele por causa da provável longa ausência de Konstantelias.

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Retorno de Jadon Sancho ao BVB após o choque com Konstantelias?

No entanto, Ricken também não descartou que o BVB ainda possa agir no mercado de transferências diante da suposta ausência de Konstantelias por meses. "Dependendo da gravidade real da lesão, vamos orientar nossos próximos passos a partir disso. Mas uma coisa é certa: nos próximos três dias não planejamos nada", disse Ricken.

Um novo retorno de Jadon Sancho, que segue sem clube, pode voltar a se tornar uma opção séria nos planos dos dirigentes do BVB.