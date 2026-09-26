O aguardado veredito no caso do fair play financeiro, envolvendo o Manchester City, segue provocando amplas reações no mundo do futebol.

De acordo com as informações reveladas pelo jornal The Athletic, o Manchester City foi condenado por cometer 114 das 115 infrações que a Premier League havia lhe imputado.

Ao mesmo tempo em que nenhuma punição foi aplicada até o momento, em meio à expectativa de que o clube apresente um recurso, David de Gea, ídolo do Manchester United, entrou para a lista dos que se manifestaram sobre o caso.

O site Foot Mercato noticiou que De Gea, que foi campeão da Premier League em 2013 com o Manchester United, publicou um comentário bastante enigmático na plataforma X.

O goleiro espanhol pareceu, por meio de seu comentário, fazer referência aos títulos conquistados pelo Manchester City nos últimos anos, com uma lembrança indireta de seu próprio histórico na Premier League.

De Gea escreveu: "Então, vamos falar sobre isso. Quantos títulos da Premier League você venceu?".

A declaração veio no momento em que os possíveis desdobramentos do veredito proferido no caso começaram a provocar polêmica dentro do campeonato inglês.

Segundo o jornalista David Ornstein, vários clubes da Premier League estudam, em especial, tomar medidas legais contra o Manchester City e reivindicar indenizações.