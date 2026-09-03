A lenda do Real Madrid coloca as mãos na chave do sucesso de Mourinho

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Real Betis, na noite de sexta-feira, no estádio La Cartuja, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

O Real terá que apresentar um trabalho muito sério, especialmente porque a equipe andaluza não será um adversário que dá qualquer coisa de graça dentro de campo.

Isso explica a declaração de José Mourinho, técnico dos merengues, na coletiva de imprensa, de que espera ver a melhor versão de seus jogadores, sobretudo porque isso os aproximará de manter seu retrospecto perfeito de vitórias.

Ainda assim, Jorge Valdano, ídolo do Real, conseguiu identificar a chave que o time merengue deve ter diante do Betis, bem como o aspecto no qual o treinador português está trabalhando.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Valdano, feitas à Movistar, onde ele disse: "Tenho a impressão de que Mourinho está trabalhando com muita eficácia nas obrigações dos jogadores".

Valdano prosseguiu: "O talento existe, e se as obrigações forem trabalhadas, fica muito mais fácil para o time merengue manter sua concentração ao longo de toda a partida".

E acrescentou: "A partir da pressão, todos pareceram mais conectados e inspirados".

Isso confirma o que Mourinho já havia dito após a vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, quando o treinador português explicou à imprensa que precisaria de todos para recuperar a competitividade que a equipe perdeu e disputar todos os títulos.

Mourinho disse: "Não posso fazer milagre e começar uma partida com 14 ou 15 jogadores. São eles que devem lidar com a frustração de não começar a partida ou de não jogar, e são eles que devem entender que sinto um dilaceramento interno quando sou obrigado a deixar alguns jogadores de fora. E se eles não trabalharem ou perderem a motivação, fica muito fácil para mim manter alguns jogadores fora da escalação".

O português enfatizou: "O Real Madrid não pode se permitir não lutar pela vitória. Vamos perder partidas, e espero que não sejam muitas, mas o Real Madrid deve disputar quatro competições com seriedade, e não podemos fazer isso com dez jogadores, ou 11, ou 12, ou 15 jogadores. Precisamos deste elenco. É isso que espero deles: profissionalismo e vontade de trabalhar pelo time".

Essa foi a mensagem que Mourinho reafirmou na coletiva de imprensa, a respeito do trabalho que seus jogadores devem realizar ao longo de toda a temporada.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora