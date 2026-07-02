A lenda do Arsenal: a única seleção capaz de deter a França

O inglês Ian Wright, lenda do Arsenal, acredita que há apenas uma seleção capaz de impedir a França de conquistar o título da Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa vem apresentando um desempenho excelente, especialmente no ataque, desde o início da Copa do Mundo, graças ao quarteto formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Oulessi e Bradley Barkola.

A seleção francesa somou 9 pontos na fase de grupos ao vencer o Senegal (3 a 1), o Iraque (3 a 0) e a Noruega (4 a 1), passando então para as oitavas de final com a vitória sobre a Suécia (3 a 0).

Agora, a seleção francesa se prepara para a partida das oitavas de final na madrugada do próximo domingo, contra o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

Wright considerou que a seleção da Argentina representa a maior ameaça para a França, afirmando: “Para vencer a França, será necessária uma equipe como a Argentina, devido à sua natureza combativa”.

A França enfrentou a Argentina na final da Copa do Mundo de 2022 no Catar, e os companheiros de Lionel Messi conseguiram vencer nos pênaltis e conquistar o título mundial.

No entanto, segundo o jornal inglês “Metro”, Wright não vê nenhuma evidência de que o egoísmo possa atrapalhar a campanha da França; ao contrário, ele vê apenas “coesão” e “unidade” entre os astros da equipe do técnico Didier Deschamps.

Ele acrescentou: “Eles parecem coesos porque dá para perceber que, se houvesse um (colapso interno), seriam Mbappé e Dembélé os responsáveis, mas os dois parecem extremamente coesos”.

E continuou: “Olisé também, como você sabe, é como se você visse um jogador a quem o técnico disse claramente: ‘Quando ele quiser a bola, passem para ele’”.

O ex-atacante do Arsenal continuou: “Vocês ouviram os jogadores? Acho que Chouameni estava falando sobre o técnico, o que ele passou e como eles sabem que este é o último campeonato dele e querem ter certeza de que estão fazendo isso por ele”.