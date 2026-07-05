Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

A lenda da Tunísia: o Marrocos não se classificou por sorte... e disputa o título da Copa do Mundo

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
Marrocos
Tunísia

Tarek Diab, lenda da seleção tunisiana, elogiou a classificação da seleção marroquina para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

O Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final após uma merecida vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, marcando assim um confronto emocionante contra a França.

Diab acrescentou, em um vídeo publicado em sua conta no site X: “Parabéns aos dirigentes marroquinos, ao rei, ao governo e ao povo, pois a seleção marroquina não chegou até aqui por acaso, por sorte ou por acaso”.

Ele continuou: “A classificação do Marrocos não veio por sorte, mas sim graças a um trabalho árduo ao longo de muitos anos”.

Ziab destacou: “O Marrocos investiu muito dinheiro para construir uma infraestrutura de excelência, com um planejamento esportivo adequado e a inauguração de centros de treinamento e estádios do mais alto nível”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Ele destacou: “O Marrocos saiu do âmbito árabe e africano, lançou-se para o cenário mundial, está disputando a Copa do Mundo e enfrentando grandes potências como a França e a Argentina”.

E concluiu: “Vimos a seleção marroquina, nesta edição da Copa do Mundo, impor seu estilo aos adversários, e isso aconteceu nas partidas contra o Brasil e a Holanda”.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google