A lenda da Tunísia: o Marrocos não se classificou por sorte... e disputa o título da Copa do Mundo

Tarek Diab, lenda da seleção tunisiana, elogiou a classificação da seleção marroquina para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
O Marrocos garantiu sua vaga nas quartas de final após uma merecida vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, marcando assim um confronto emocionante contra a França.
Diab acrescentou, em um vídeo publicado em sua conta no site X: “Parabéns aos dirigentes marroquinos, ao rei, ao governo e ao povo, pois a seleção marroquina não chegou até aqui por acaso, por sorte ou por acaso”.
Ele continuou: “A classificação do Marrocos não veio por sorte, mas sim graças a um trabalho árduo ao longo de muitos anos”.
Ziab destacou: “O Marrocos investiu muito dinheiro para construir uma infraestrutura de excelência, com um planejamento esportivo adequado e a inauguração de centros de treinamento e estádios do mais alto nível”.
Ele destacou: “O Marrocos saiu do âmbito árabe e africano, lançou-se para o cenário mundial, está disputando a Copa do Mundo e enfrentando grandes potências como a França e a Argentina”.
E concluiu: “Vimos a seleção marroquina, nesta edição da Copa do Mundo, impor seu estilo aos adversários, e isso aconteceu nas partidas contra o Brasil e a Holanda”.