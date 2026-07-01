A lenda da África: não há como comparar Mbappé e Yamal

O liberiano George Weah, ex-jogador do Paris Saint-Germain, elogiou o desempenho de Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, afirmando que não se deve compará-lo a Lamine Yamal, astro da Espanha.

Mbappé vem se destacando claramente na Copa do Mundo de 2026, tendo marcado 6 gols em 4 partidas do torneio, dividindo a liderança da artilharia com o lendário argentino Lionel Messi.

Mbappé marcou dois gols na madrugada desta quarta-feira, levando a França à vitória sobre a Suécia (3 a 0) e à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

George Weah, ex-atacante do Milan, declarou no programa “El Chiringuito”: “Mbappé é um fenômeno... É realmente um jogador excelente e um artilheiro habilidoso”.

O único jogador africano a conquistar a Bola de Ouro em 1995 acrescentou, segundo reportagem da rede “RMC Sport”: “Lamine Yamal ainda é jovem e não deve ser comparado a Kylian Mbappé; Mbappé é um fenômeno, enquanto Yamal ainda está em fase de desenvolvimento”.

Após se recuperar de uma lesão para disputar a Copa do Mundo com a seleção da Espanha, Lamine Yamal entrou como reserva nas duas primeiras partidas contra Cabo Verde (0 a 0) e a Arábia Saudita (4 a 0), antes de disputar sua primeira partida como titular no jogo que terminou com a vitória sobre o Uruguai (1 a 0).

Embora ainda estivesse se esforçando para recuperar seu ritmo e seu nível habitual, o jovem talento — de 18 anos — conseguiu abrir sua conta de gols com uma baliza contra a seleção saudita.

Wiah concluiu: “Espero que Lamine Yamal continue seu desenvolvimento profissional, mas não há como compará-lo com Mbappé; todos sabem que Mbappé está em um nível completamente diferente”.