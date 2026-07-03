A KNVB toma uma decisão drástica após o drama da Copa do Mundo

A KNVB anunciou na tarde desta sexta-feira que vai registrar queixa contra pessoas que cometeram atos racistas nas redes sociais contra jogadores da Seleção Holandesa. Com isso, a federação pretende enviar um sinal claro.

A Seleção Holandesa enfrentou o Marrocos na noite de segunda-feira, nas oitavas de final. Após 120 minutos de futebol de tirar o fôlego, ainda não havia um vencedor, o que levou a disputa por pênaltis. Ambos os países cometeram erros na cobrança, mas a Seleção Holandesa acabou saindo perdedora. Justin Kluivert acertou a trave, Quinten Timber chutou para fora e a cobrança de Crysencio Summerville foi defendida.

Após a partida, Kluivert, Timber e Summerville receberam muitas reações odiosas nas redes sociais. Além disso, os três jogadores foram alvo de comentários racistas. Em resposta, eles decidiram restringir ou até mesmo desativar completamente as opções de comentários em suas contas.

Segundo a KNVB, várias manifestações racistas foram denunciadas na semana passada ao site Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD). A federação trabalha em estreita colaboração com a organização na campanha “Discriminação = Sem Chance”.

O MOD está atualmente investigando se as denúncias constituem crime. Em seguida, poderão ser tomadas medidas adicionais, como a remoção de comentários ou contas, ou a apresentação de queixa.

“Os casos que se enquadram para uma denúncia estão sendo encaminhados agora pela KNVB ao Ministério Público, com o qual a KNVB já entrou em contato”, informa a federação. Em nome da KNVB, o presidente da federação, Frank Paauw, fará a denúncia.

Com essa medida, a KNVB pretende enviar um sinal claro. “Infelizmente, nunca é possível ser exaustivo e rastrear e punir todas as reações racistas, mas a KNVB quer enviar um sinal muito claro: existem limites e, para quem os ultrapassar, haverá consequências.”