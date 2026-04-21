A KNVB se pronuncia sobre a "derrota proposital" do FC Den Bosch: "Esperamos que..."

A KNVB não está preocupada com o desfecho da Keuken Kampioen Divisie na noite de sexta-feira, segundo informou a federação de futebol ao Algemeen Dagblad. Presume-se que o FC Den Bosch vá simplesmente em busca da vitória contra o ADO Den Haag.

Como o time de Den Bosch conquistou um ponto contra o Jong FC Utrecht na segunda-feira, o nono lugar já está garantido. Essa posição pode dar direito à participação nos play-offs de promoção.

Isso só acontecerá se a última vaga nos play-offs não for atribuída com base na classificação do período. Se o primeiro e o segundo colocados do quarto período já estiverem garantidos na promoção ou na participação nos play-offs, a vaga vai para o nono colocado da competição como um todo.

Sabendo disso, o Den Bosch precisa torcer para que o Vitesse (atual terceiro colocado do período) permaneça na classificação do período atrás do Willem II (garantido nos play-offs) e do ADO Den Haag (garantido na promoção). E por coincidência, o Den Bosch enfrenta o campeão da capital na última rodada.

O Den Bosch, portanto, se beneficia de uma derrota contra o ADO, mas isso não significa que os brabantes vão simplesmente se render na próxima sexta-feira. “Não vamos simplesmente perder”, disse o técnico Ulrich Landvreugd na noite de segunda-feira à ESPN.

“Sempre buscamos a vitória, ponto final. A partir de terça-feira, vamos ver como vamos fazer isso. No fim das contas, queríamos vencer hoje, pois assim poderíamos pressionar o Roda e o RKC. Agora, portanto, temos um cenário diferente.”

A KNVB acredita na palavra dos jogadores de Den Bosch. “Esperamos que todos os que participam de uma partida queiram vencê-la. Além disso, não podemos nos antecipar a essa situação.”