A KNVB se mostra otimista em relação ao VAR, apesar das 21 decisões erradas

O VAR cometeu menos erros nesta temporada do que na anterior, conclui o gerente de assuntos arbitrais Raymond van Meenen. Em entrevista à NOS, ele faz um balanço da temporada da Eredivisie do ponto de vista arbitral.

“Em setembro e outubro foram cometidos erros demais, mas depois as coisas melhoraram”, reconhece Van Meenen. Em 306 partidas, o árbitro de vídeo precisou intervir 105 vezes. Em 84 casos, isso acabou levando à decisão correta.

“Estamos satisfeitos com o VAR, porque a divisão de funções entre o árbitro e o VAR está, na verdade, cada vez melhor. O VAR está mais apto a avaliar se o árbitro comete um erro claro, para então intervir”, diz o gerente de assuntos arbitrais.

Van Meenen anunciou na sexta-feira que, nesta temporada, foram tomadas 21 decisões erradas pelo árbitro, apesar da intervenção do VAR. Foram 5 a menos do que na temporada anterior: 26. Na temporada 2023/24, 37 erros não foram corrigidos pelo árbitro de vídeo.

Grande atenção para a Copa do Mundo

Durante a Copa do Mundo no Canadá, México e Estados Unidos, a FIFA introduzirá um conjunto de tarefas mais abrangente para o VAR. Em caso de escanteios indevidamente marcados e segundos cartões amarelos indevidamente dados, o VAR poderá intervir a partir da fase final do torneio. Além disso, a perda de tempo também será combatida por meio de tempo limitado para reinícios de jogo e substituições.

“Tudo visa aumentar o tempo de jogo, o que torna necessária a aplicação dessas regras”, explica Van Meenen. Ele acompanhará a Copa do Mundo de perto.

“Estamos observando com grande interesse como essas novas regras de jogo serão aplicadas pelos árbitros. São 104 partidas e vamos selecionar bons trechos para chegar a uma orientação uniforme para a aplicação na Holanda e na Europa”, conclui ele.