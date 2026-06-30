A KNVB pretende apresentar o sucessor de Ronald Koeman “com certa urgência”

A diretora de futebol profissional Marianne van Leeuwen e o diretor de futebol de alto nível Nigel de Jong, da KNVB, se pronunciaram sobre a saída de Ronald Koeman. De Jong confirma que há “certa urgência” na busca por um novo técnico da seleção, o que está relacionado à Liga das Nações, que já recomeça em setembro.

Após a humilhante eliminação da Holanda contra o Marrocos (1 a 1, sem gols de pênalti), Koeman foi alvo de muitas críticas por causa do estilo de jogo defensivo (5-2-3). O Marrocos dominou quase toda a partida, mas, do ponto de vista tático, nada mudou por um longo tempo na seleção holandesa, que perdeu merecidamente.

Koeman deu a entender, após a partida, que deixaria o cargo, e isso ficou claro na noite de terça-feira. “Ronald se dedicou com total convicção nos últimos anos e deu uma contribuição importante à seleção holandesa. Em nome da KNVB, gostaria de lhe agradecer muito por isso”, disse De Jong.

“A avaliação anunciada após a Copa do Mundo já teve início. Nesse contexto, naturalmente também vamos deliberar sobre a vaga de técnico da seleção. O fato de Ronald deixar o cargo após esta Copa do Mundo era um dos cenários que levamos em consideração.”

“Com o início da Liga das Nações da UEFA em setembro, sabemos que há certa urgência, mas, ao mesmo tempo, vamos dedicar o tempo necessário para chegar cuidadosamente à escolha certa.” Por enquanto, não está claro quem está sendo considerado como possível sucessor de Koeman. A Liga das Nações começa para a Seleção Holandesa em 24 de setembro, com um jogo em casa contra a Alemanha.

Van Leeuwen expressa seu apreço por Koeman, que comandou a seleção em 64 partidas oficiais internacionais ao longo de dois mandatos. O ponto alto foi a classificação para as semifinais do Euro 2024. Na ocasião, a Inglaterra acabou se mostrando ligeiramente superior na disputa pela final. Koeman enfrentava, nos bastidores, circunstâncias familiares tristes. Sua esposa, Bartina, sofre de uma forma crônica de câncer de mama.

“Ronald, mesmo em um período pessoalmente desafiador, deu tudo de si pela seleção holandesa”, afirma Van Leeuwen. “Ele sempre se comportou com dignidade e profissionalismo e foi também um excelente embaixador da seleção holandesa.”

“Por isso, neste momento, devemos, acima de tudo, expressar nossa enorme gratidão. Em nome da KNVB, desejamos a Ronald, à sua esposa e à sua família tudo de bom para o futuro”, afirmou Van Leeuwen. Em sua mensagem de despedida, Koeman expressou gratidão à Seleção Holandesa e a todos os clubes onde atuou. Com isso, parece provável que o ex-zagueiro de ponta não volte mais como técnico.