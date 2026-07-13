A KNVB precisa agir rapidamente: Guardiola é o principal candidato em outro lugar

Pep Guardiola está no topo da lista da Federação Italiana de Futebol, segundo informa ojornal La Gazzetta dello Sport. O país está em busca de um técnico para um mandato de longo prazo, após a saída de Gennaro Gattuso.

A Itália passou vergonha em março passado ao não conseguir, mais uma vez, se classificar para a Copa do Mundo. O país do sul da Europa também ficou de fora em 2022, no Catar, e em 2018, na Rússia.

Agora que o país não conseguiu se classificar para a fase final do Mundial por três vezes consecutivas, a federação está em busca de um grande nome para colocar o futebol italiano de volta no mapa.

Guardiola é o candidato ideal para essa função, segundo o jornal esportivo. Ele lidera a lista de candidatos da Itália, na qual também figuram Antonio Conte e Roberto Mancini.

A federação italiana já manteve conversas com Conte. Para ele, há um contrato pronto no valor de quatro milhões de euros por ano até a Copa do Mundo de 2030.

Ainda assim, a Itália espera pela chegada de Guardiola. O catalão ganhava 25 milhões de euros por ano no Manchester City. A federação não pode oferecer esse valor, mas mesmo assim vai tentar.

Eles estão convencidos de que Guardiola é motivado por desafios, e é exatamente isso que a seleção italiana pode lhe oferecer. O diretor técnico Leonardo vai tentar convencê-lo.

Guardiola também é frequentemente associado ao cargo de técnico da seleção holandesa. O ex-técnico do FC Barcelona e do Bayern de Munique, entre outros, chegou a dizer certa vez que gostaria de ser técnico da “Oranje” por causa de Johan Cruijff.