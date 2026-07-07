“A KNVB não vai dialogar com o técnico ideal, eles estão com medo!”

Ronald Waterreus acredita que a KNVB se recusa a entrar em contato com Sarina Wiegman para o cargo de técnica da seleção holandesa por medo das reações do país. Ele expressa essa opinião em sua coluna no jornal De Limburger.

Após a saída de Ronald Koeman, o diretor de futebol de alto nível, Nigel de Jong, está em busca intensiva de um sucessor. Nomes como Pep Guardiola e Peter Bosz estão sendo cogitados, enquanto também se soube que as primeiras conversas com Arne Slot já ocorreram. Sarina Wiegman também é mencionada, embora ela supostamente não tenha “interesse” no cargo.

Mesmo assim, Waterreus acredita que a KNVB deve tentar contratar Wiegman. “Wiegman, eleita cinco vezes pela FIFA como a melhor treinadora do mundo, é simplesmente a selecionadora ideal para a Oranje”, afirma o ex-goleiro do PSV, entre outros clubes.

“Na minha opinião, chegou a hora de nomear Sarina Wiegman como treinadora da seleção. Já consigo imaginar alguns de vocês engasgando com o prato de iogurte com muesli. Do tipo: ‘Hã, uma mulher como treinadora da nossa seleção masculina mais emblemática? O nosso colunista enlouqueceu ou o quê?’ Não é nada disso, vejam bem.”

Embora Waterreus esteja totalmente convencido das qualidades de Wiegman, ele acha que a KNVB não a considera seriamente nem por um momento. “Isso com certeza não vai acontecer. Com medo, lá em Zeist, da ala ultraconservadora da mídia, que tem nojo de inovação e emancipação (Bah, woke!), o diretor técnico Nigel de Jong provavelmente nem vai sequer entrar em negociações com Wiegman.”

“O fato é que ele mal consegue ignorá-la”, afirma ele. “Então, Nigel, mostre-se como ‘diretor técnico’ tão destemido quanto costumava ser no campo de futebol. Não dê bola para aqueles poucos jornalistas populistas que ainda vivem nos anos 70.”

“Seja inovador, mostre coragem, ouse ser diferente de todos os outros. Nomeie Wiegman como sucessora de Koeman”, diz a mensagem.