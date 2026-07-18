A KNVB deveria agir agora? Grande nome quer “muito” ser técnico da seleção

Xavi Hernández está muito interessado em se tornar técnico da seleção, conforme declarou à emissora de rádio espanhola RNE. O espanhol está desempregado desde que deixou o FC Barcelona.

Após encerrar a carreira de jogador, Xavi começou imediatamente a trabalhar como técnico. Seu primeiro cargo foi no Al-Sadd, do Catar, clube no qual também atuou como jogador.

Em seguida, tornou-se técnico do FC Barcelona, clube onde passou praticamente toda a sua carreira como jogador. Xavi esteve no comando na Catalunha por três anos e conquistou um título de campeão da Espanha.

Em 2024, sua passagem como técnico do Barça chegou ao fim, quando foi substituído por Hansi Flick. Desde então, ele está sem clube, embora agora gostasse de se tornar técnico da seleção nacional.

“Meu próximo passo poderia ser um cargo de técnico da seleção nacional. Isso combinaria comigo e é algo que eu gostaria muito de fazer”, começou Xavi na emissora de rádio.

“Tenho família. Em um clube, não poderia passar tanto tempo com minha família, pois tenho filhos pequenos”, explicou ele ao falar sobre seu desejo.

“Gostaria de participar, como técnico, de uma Copa do Mundo, de um Campeonato Europeu, da Copa da África ou da Copa da Ásia”, concluiu o jogador que disputou 133 partidas pela seleção espanhola.

A Holanda está sem técnico após a saída de Ronald Koeman. A Itália também continua em busca de um novo técnico para comandar a seleção nacional.