A KNVB dá prioridade a Ronald Koeman na distribuição dos ingressos para a Copa do Mundo

Mike Verweij se surpreende com a KNVB no que diz respeito à distribuição de crachás para a Copa do Mundo. O repórter do De Telegraaf revela que o técnico Ronald Koeman recebe muito mais crachás do que os demais membros da comissão técnica da seleção holandesa.

Em uma reportagem em vídeo gravada nas instalações da KNVB, Verweij discute, entre outros assuntos, a dispensa de Justin Bijlow. O fato de a seleção holandesa viajar para a Copa do Mundo com três goleiros, em vez de quatro, é uma decisão motivada por questões financeiras. O técnico Ronald Koeman preferia ter levado um goleiro a mais para os treinos, mas isso acabou sendo muito caro para a KNVB.

Bart Verbruggen, Mark Flekken e Robin Roefs formam o grupo de goleiros da Oranje neste verão. Bijlow estava cotado para transformar esse trio em um quarteto, mas a festa não rolou.

“É uma questão financeira, disse Koeman”, esclarece Verweij mais uma vez. “Ora, a KNVB já não é das mais generosas. É a Federação Real Holandesa de Futebol, mas não são muito generosos.”

Verweij explica por que pensa assim. “Porque eu entendi que todos os membros da comissão técnica recebem apenas um ingresso para todos os jogos da Copa do Mundo. E o técnico, quatro ingressos. O resto todos têm que comprar por conta própria”, revela o surpreso torcedor da seleção holandesa.

“Na verdade, não pode ser que as finanças sejam um obstáculo para levar um quarto goleiro”, acrescenta Verweij. “E o que também não acho lógico é que um quarto goleiro não esteja simplesmente na lista de reserva. E, assim como Lutsharel Geertruida e Ian Maatsen, simplesmente treine junto.”

“Parece um pouco como se Justin Bijlow tivesse dito: procurem outro. Ele precisa se manter em forma, pois ainda pode ir para a Copa do Mundo. Mas por que ele não está aqui é um mistério para mim”, conclui o observador da seleção holandesa do jornal matutino.