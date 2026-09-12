O alemão Mikael Baza, uma das apostas do Barcelona para o futuro, disputou seus primeiros minutos com a camisa azul-grená, após atuar pela equipe juvenil (B) em um amistoso diante do time principal do Athletic Sant Just.

A partida representou um teste importante para Baza, que tem 16 anos e joga pela seleção alemã de juvenis, diante de um adversário que conta com jogadores mais experientes, alguns dos quais têm mais que o dobro da idade dos atletas de La Masia.

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A partida terminou com a derrota do Barcelona por 2 a 1, na última sexta-feira, mas o zagueiro alemão deixou boas impressões em sua primeira aparição, segundo o jornal "Sport" da Catalunha.

Ao longo do duelo, Baza demonstrou sua capacidade de interceptar bolas e sua velocidade na cobertura, além de um bom preparo físico e uma presença evidente na construção do jogo desde a defesa, isso apenas poucos dias após sua chegada e adaptação aos novos companheiros.

A nova estratégia do Barcelona

A contratação de Baza, que disputa sua primeira temporada com o Barça, faz parte da estratégia do clube de investir em jovens talentos.

As características do zagueiro, que tem mais de 1,90 metro de altura, joga com a perna esquerda e possui força física, se encaixam na orientação do departamento de scouting do clube, que reestruturou nos últimos meses o seu sistema de captação, com o objetivo de descobrir talentos precocemente, antes que os grandes clubes da Europa cheguem até eles.

O Barcelona aguarda a evolução de Baza no próximo período, com a possibilidade de sua promoção à equipe juvenil (A), comandada por Pol Planas, ao longo da atual temporada, depois que o jogador já se estabeleceu em La Masia e iniciou sua fase de integração gradual dentro do ambiente do clube.

O jovem zagueiro ainda tem uma ampla margem de evolução, sendo que ele tem um vínculo de parentesco com o zagueiro Jonathan Tah, seu primo, que esteve no radar do Barcelona antes de sua transferência para o Bayern de Munique.

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