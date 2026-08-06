A jornada continua: Arsenal anuncia sua grande contratação

O Arsenal anunciou nesta quinta-feira a prorrogação de sua parceria estratégica com a empresa "Emirates" por meio de um contrato de longo prazo que se estenderá até 2033, em um movimento que reforça uma das mais longas e destacadas parcerias comerciais do mundo do futebol.

O clube confirmou, em comunicado oficial, que o novo acordo garante a permanência do logotipo da "Emirates" nas camisas da equipe, além dos uniformes de treino e dos direitos de nome do estádio "Emirates", fazendo com que as duas partes deem continuidade à parceria iniciada em 2006.

Segundo o novo contrato, a "Emirates" continua patrocinando o Arsenal na mais longa parceria de patrocínio de camisas de um clube na história da Premier League, com a relação entre os dois lados entrando em uma nova fase que se estende até 2033.

O anúncio vem na sequência da conquista do título da Premier League pelo Arsenal, já que o clube entende que o acordo representa um passo importante para apoiar suas ambições na próxima etapa e construir sobre os sucessos alcançados dentro e fora de campo.

Richard Garlick, diretor-executivo do Arsenal, afirmou: "Vencer o título da Premier League representa um momento excepcional na história do clube, e a Emirates foi um parceiro fundamental nesta jornada, esteve ao nosso lado nas diversas etapas pelas quais passamos ao longo das últimas duas décadas."

E acrescentou: "A renovação da parceria reflete a confiança das duas partes no futuro do Arsenal e o desejo comum de continuar evoluindo e alcançando ainda mais sucessos."

Por sua vez, Sir Tim Clark, presidente da empresa Emirates, afirmou que a relação com o Arsenal ultrapassou o conceito de patrocínio tradicional, explicando que os dois lados conseguiram, ao longo dos últimos anos, construir uma experiência única para milhões de torcedores do clube ao redor do mundo.

Ele apontou que a parceria contribuiu para fortalecer a presença global do Arsenal e para oferecer iniciativas e experiências às torcidas que não seriam possíveis de realizar sem a cooperação entre as duas partes, reforçando a expectativa da empresa de continuar escrevendo uma nova história com o clube londrino.

É esperado que o Arsenal e a Emirates celebrem, nas próximas semanas, os 20 anos do início da parceria, por meio de uma série de eventos e atividades dedicados às torcidas, além do lançamento de um novo filme promocional que revisa os principais momentos da relação entre as duas partes, com a participação do ídolo alemão do clube Per Mertesacker.

A nova fase da parceria começa em paralelo à recepção do Arsenal ao Borussia Dortmund na Emirates Cup, torneio amistoso disputado no estádio Emirates, em meio a comemorações especiais para a ocasião.