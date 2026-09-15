O jovem Max Dowman, promessa em ascensão do Arsenal, escreveu seu nome com letras de ouro na história do futebol inglês, ao comandar a vitória do Arsenal sobre o anfitrião Ipswich Town pelo placar de (4 a 1), na partida disputada atualmente entre as equipes no estádio "Portman Road" pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa.

Dowman se impôs como a grande estrela absoluta do confronto ao abrir o placar cedo para os visitantes, aos sete minutos, após um drible habilidoso sobre o zagueiro do Ipswich, Cédric Kipré, ficando cara a cara com o goleiro Christian Walton e finalizando com precisão de dentro da área para balançar as redes.

O jovem promissor não se contentou com isso, e voltou no início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos, para visitar as redes novamente, marcando o terceiro gol do Arsenal, depois de receber um passe em profundidade primoroso dentro da área e enviar uma bola rasteira que enganou o goleiro Walton e morreu no fundo do gol.

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Com essas duas assinaturas, o jogador de 16 anos quebrou recordes históricos, segundo a "Opta", tornando-se o segundo jogador mais jovem a marcar pelo Arsenal na história da Copa da Liga, com a idade de (16 anos e 258 dias), figurando em segundo lugar em uma lista que reúne os três jogadores mais jovens a marcar por um clube da Premier League na Copa, a qual é monopolizada inteiramente pelo Arsenal, atrás de Cesc Fàbregas (16 anos e 212 dias contra o Wolverhampton em 2003) e superando Jack Wilshere (16 anos e 266 dias contra o Sheffield United em 2008).

Dowman também se tornou apenas o segundo jogador na história dos clubes da Premier League com 16 anos de idade a conseguir marcar dois gols em uma única partida em todas as competições, desde o feito histórico alcançado por Wayne Rooney com a camisa do Everton diante do Wrexham, também na Copa da Liga, no mês de outubro de 2002.



