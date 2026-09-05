O goleiro belga Thibaut Courtois vem ganhando importância crescente em seu clube, o Real Madrid, na construção de jogadas desde a defesa, ao longo da atual temporada.

Nesse contexto, Rubén Martín, jornalista da rádio Cadena COPE, afirmou por meio de seu canal no YouTube que o técnico José Mourinho encontrou a fórmula que proporciona ao Real Madrid uma melhor saída de bola, sem a necessidade de um jogador como Rodri no meio-campo.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Rubén Martín, que disse: "Courtois é a peça fundamental nesse aspecto, porque ajuda a equipe a alcançar a superioridade numérica durante a construção de jogadas, com Dean Huijsen e Ibrahima Konaté posicionados em posições mais afastadas, enquanto o goleiro se posiciona no centro".

Rubén Martín afirmou: "O substituto de Rodri no Real Madrid se chama Courtois, um goleiro que mede dois metros e joga como volante de contenção. Brincadeiras à parte, essa é uma solução que Mourinho vai utilizar nesta temporada".

E continuou: "As equipes precisam iniciar o jogo na zona de construção com um jogador a mais em comparação com o número de jogadores com que o adversário pressiona. O Real Betis pressionou com dois jogadores, e o Real Madrid precisava sair com a bola com três jogadores".

Ele destacou: "O habitual é sair com a bola através dos dois zagueiros centrais e do meio-campista, ou através dos dois zagueiros centrais e do lateral, mas Mourinho não quis esgotar essa solução".

Segundo o jornalista espanhol, essa solução poderia ter dado errado, porque é preciso testar o nível de Courtois no trato da bola com os pés.

Ele enfatizou: "Ele usou dois zagueiros centrais afastados e o goleiro no centro. Tenho vontade de ver a qualidade de Courtois no trato da bola com os pés e saber como as coisas vão funcionar com ele. É uma solução, e temos que ver como vai dar certo".

Apesar de o goleiro belga representar uma fonte de segurança debaixo das traves, o jogo com os pés é algo com que muitos goleiros têm dificuldade. Ainda assim, Mourinho tem total confiança no goleiro, que conhece há muitos anos, depois de já ter trabalhado com ele no Chelsea.

Mourinho sabe muito bem o que Courtois é capaz de fazer, e não tem qualquer dúvida sobre sua capacidade de desempenhar essa função de forma perfeita, ajudando os dois zagueiros centrais a sair com a bola de maneira mais limpa. E ficou evidente, diante do Real Betis, que a equipe não sofreu tanto sob a pressão do adversário. Mesmo assim, a ausência de um meio-campista organizador que ajude a equipe nesse aspecto é algo de que todos falam.

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