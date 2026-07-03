A jogada de Louis van Gaal não surte efeito para a Austrália: o Egito segue em frente

O Egito está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo. Como o placar continuava em 1 a 1 após 120 minutos de jogo, a decisão ficou a cargo dos pênaltis. Pouco antes do fim da partida, Tony Popovic, inspirado por Louis van Gaal em 2014, colocou em campo uma arma secreta com Matthew Ryan como novo goleiro, mas não adiantou. Harry Souttar e Lucas Herrington erraram, enquanto Ryan não defendeu nenhum pênalti.
A equipe do técnico Hossam Hassan já havia sido alertada logo no início. Aos cinco minutos, a Austrália acertou a trave por cima com Cristian Volpato. Um minuto depois, Jordan Bos, do Feyenoord, avançou com força em direção ao goleiro Mostafa Shobeir após um drible forte, mas Rami Rabia, com uma entrada deslizante no último instante, impediu por pouco que Bos marcasse.
Mesmo assim, o Egito abriu o placar aos treze minutos. Uma cobrança de falta rebatida foi novamente colocada na frente do gol e servida na cabeça de Emam Ashour, que cabeceou com precisão: 0 a 1. Após o primeiro gol, o Egito se encontrou melhor na partida. Enquanto na fase inicial a equipe corria principalmente atrás da Austrália, depois passou a ter mais controle da bola.
Pouco antes do intervalo, as coisas deram errado para Bos. O jogador do Feyenoord se machucou em uma colisão com Rabia, ficou deitado no gramado com dores e acabou sendo carregado para fora de campo. No replay, foi possível ver que o zagueiro egípcio deslizou sobre a perna de Bos, que naquele momento parecia estar presa no chão. O joelho do australiano aparentemente levou uma forte pancada. O jogador levou a mão imediatamente ao joelho dolorido.
Logo após o intervalo, Omar Marmoush teve uma chance enorme de fazer o 0 a 2, apenas dez segundos depois. Cara a cara com o goleiro australiano, porém, o atacante não manteve a calma e chutou a bola para fora. Enquanto Marmoush não conseguiu acertar o gol, a Austrália conseguiu dez minutos depois.
Aiden O’Neill cobrou uma falta perigosa na área. Na área de cinco metros, lotada de jogadores, Harry Souttar pareceu desviar a bola, que acabou entrando no gol: 1 a 1. A repetição mostrou, porém, que Karim Hafez havia enganado seu próprio goleiro, mas isso não diminuiu a alegria australiana.
O tempo regulamentar chegou ao fim com o placar em 1 a 1. Ambos os países buscaram intensamente o gol da vitória na fase final, mas, por muito tempo, isso quase não gerou grandes chances. Aos 94 minutos, o Egito parecia finalmente conseguir marcar. Os Faraós tiveram uma chance enorme de decidir a partida, mas Patrick Beach manteve a Austrália na disputa com um reflexo felino. Assim, após noventa minutos, não houve vencedor e ambas as equipes tiveram que se preparar para a prorrogação.
Na prorrogação, o Egito levou a melhor. O país norte-africano continuou pressionando, mas acabou não conseguindo marcar. Aos 119 minutos, Tony Popovic decidiu tirar seu goleiro. Ele colocou Matthew Ryan em campo, mas não adiantou. O ex-goleiro do AZ não defendeu nenhuma bola e viu o Egito avançar para a próxima fase.