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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

A irmã de Ronaldo gera polêmica ao criticar Bruno

C. Ronaldo
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Tensão em Portugal

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, astro da seleção de Portugal e do Al-Nassr saudita, gerou polêmica ao curtir uma postagem que criticava o desempenho de Bruno Fernandes com a seleção durante a Copa do Mundo de 2026.

Katia curtiu, em sua conta oficial no Instagram, uma postagem que dizia o seguinte: “Bruno Fernandes é um jogador completamente diferente quando veste a camisa da seleção nacional”.

E acrescentou: “No momento em que a seleção portuguesa mais precisa de um líder, ele desaparece durante a partida e deixa a responsabilidade e o fardo para os outros”.

E continuou: “Ele é um grande talento e recebe enorme atenção da mídia, mas onde está a determinação nos momentos decisivos?”.

E concluiu: “A torcida espera um jogador excepcional que apareça e salve a equipe quando a pressão aumenta, e não alguém que se esvaine e desapareça quando a partida fica mais acirrada e intensa”.

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Katia Avero defendeu seu irmão, capitão da seleção portuguesa, diante das críticas contundentes que ele recebeu após o empate em 1 a 1 contra a República Democrática do Congo, na estreia da “Europa do Brasil” na Copa do Mundo de 2026.

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