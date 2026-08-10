A Inter, da Itália, não levantou a bandeira branca na disputa pela contratação do francês Moussa Diaby, já que o clube italiano prepara uma nova proposta para convencer o clube saudita a abrir mão de seu ponta durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", a primeira tentativa da Inter, que chegou a 20 milhões de euros mais o cartão do meio-campista albanês Kristjan Asllani, não foi aceita pela diretoria do clube de Jidá, que rejeitou a ideia de incluir um jogador no negócio de troca.

A Inter coloca a contratação de um ponta-direita no topo de suas prioridades nas últimas três semanas do mercado de transferências, e Diaby, de 27 anos, segue como o principal alvo de sua lista, depois do fracasso de uma tentativa anterior de contratá-lo em janeiro passado.

A movimentação dos nerazzurri coincide com a entrada do Bayer Leverkusen, da Alemanha, na linha das negociações, já que o clube alemão demonstrou disposição de apresentar uma proposta puramente financeira, sem troca, mas o jogador francês não demonstrou entusiasmo até o momento pela ideia de retornar à sua antiga equipe, pela qual atuou entre 2019 e 2023, antes de sua transferência para o Aston Villa.

A hesitação de Diaby oferece uma nova chance para a Inter voltar com força à mesa de negociações, já que os dirigentes do clube italiano planejam elevar o valor de sua proposta financeira em uma última tentativa de convencer o clube saudita.

Os próximos dias, até meados de agosto, podem ser decisivos para definir o destino do negócio, já que o técnico Cristian Chivu deseja resolver o caso do ponta-direita que aguarda há muito tempo.

Essa insistência ocorre diante do vazio evidente deixado pela saída do holandês Denzel Dumfries, e após o fracasso de duas tentativas de reforçar a posição no espaço de um mês, tornando a contratação de um ponta especializado uma prioridade máxima.

Durante o período de pré-temporada, Chivu recorreu a escalar Luis Henrique e Andy Diouf no lado direito, e Diouf foi o mais utilizado, conseguindo marcar diversos gols, o mais recente diante da Juventus no amistoso em Perth, apesar de ter afirmado que essa não é sua posição de origem — trata-se de uma solução temporária que não mudou os planos da Inter de buscar um ponta-direita de ofício, sendo Diaby seu primeiro alvo.